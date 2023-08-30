哈日族看過來 長榮推首班哩程數兌換專機

哈日族看過來，長榮航空推出首班會員以優惠哩程數兌換、不開放銷售的專機，並擇定以A330-300三麗鷗彩繪機飛航，經濟艙只要20000哩（原35000哩），即可兌換桃園機場-日本松山來回機票。另外，慶祝Hello Kitty將屆齡50歲，11月3日搭乘專機由桃園出發的旅客，當天穿戴Hello Kitty相關主題服飾或配件，另可獲神秘精美小禮。

長榮航空指出，今年適逢加入星空聯盟十週年的里程碑，特別選擇A330-300三麗鷗彩繪機飛航此專機任務，共可提供30個桂冠艙、279個經濟艙座位數。

長榮航空指出，11月3日由桃園機場飛往日本松山，11月6日日本松山飛往桃園機場，經濟艙20000哩（原35000哩）、商務艙只需32000哩（原50000哩）即可兌換桃園機場-日本松山來回機票。

此外，8月30日至9月30日，長榮航空官方臉書舉辦贈送哩程活動，只要分享此次會員專機的貼文，並完成指定任務，即可參加抽獎，最高可獲得32000哩。搭乘專機的旅客可於11月3日至17日，在長榮航空官方粉絲頁，分享會員專機搭機體驗或當地旅遊精彩時刻，就有機會參加第二波哩程抽獎活動。

長榮航空說，此次也與雄獅旅行社合作，針對此專機旅客推出會員專屬團體行程，10月28日前持酬賓機票報名參加，4天3夜含食宿、行程交通優惠價格新台幣26900元。