為生活帶來美好療癒時刻！芳療品牌打造舒心平衡新系列

在疫情之後，許多香味療癒的芳療品牌逐漸受到重視，頂級芳療品牌Aromatherapy Associates將各式各樣的芳療做到極致，也是英國皇室們專屬御用。1985年Aromatherapy Associates其創辦人，師承白金漢宮芳療師的按摩手法，英國皇室、名人們喜愛，為身心帶來新的減壓法寶。

迎來9月秋高氣爽，Aromatherapy Associates打造簡單又高效的的保養「Bio舒心平衡系列」，將身心靈平衡與肌膚同步，創新的「BioActive」概念，將植萃、舒壓仿生科技、精油芳療結合，全系列以「藍艾菊」作為肌膚鎮靜、修護、身心舒壓的起點，讓忙碌的現代人，跳脫不同維度的淨化。

還全面更新肌膚保養，於9月起推出Bio舒心平衡系列。創新BioActive概念包含，植物精萃、舒壓仿生科技、精油芳療。打造一套簡單有效、緩解身心壓力、穩定肌膚的全新保養系列。

潔膚類將三款不同的潔膚單品，泡沫潔膚油、潤澤潔面凍、光燦角質調理霜，依照不同的肌膚需求，給予不同的選擇，卸除髒污外，香氣氛圍還能卸下身心俱疲。補水則用玫瑰保濕噴霧，提供缺水肌膚的每個時刻，簡單就滋養著肌膚。