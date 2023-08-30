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為生活帶來美好療癒時刻！芳療品牌打造舒心平衡新系列
在疫情之後，許多香味療癒的芳療品牌逐漸受到重視，頂級芳療品牌Aromatherapy Associates將各式各樣的芳療做到極致，也是英國皇室們專屬御用。1985年Aromatherapy Associates其創辦人，師承白金漢宮芳療師的按摩手法，英國皇室、名人們喜愛，為身心帶來新的減壓法寶。
迎來9月秋高氣爽，Aromatherapy Associates打造簡單又高效的的保養「Bio舒心平衡系列」，將身心靈平衡與肌膚同步，創新的「BioActive」概念，將植萃、舒壓仿生科技、精油芳療結合，全系列以「藍艾菊」作為肌膚鎮靜、修護、身心舒壓的起點，讓忙碌的現代人，跳脫不同維度的淨化。
還全面更新肌膚保養，於9月起推出Bio舒心平衡系列。創新BioActive概念包含，植物精萃、舒壓仿生科技、精油芳療。打造一套簡單有效、緩解身心壓力、穩定肌膚的全新保養系列。
潔膚類將三款不同的潔膚單品，泡沫潔膚油、潤澤潔面凍、光燦角質調理霜，依照不同的肌膚需求，給予不同的選擇，卸除髒污外，香氣氛圍還能卸下身心俱疲。補水則用玫瑰保濕噴霧，提供缺水肌膚的每個時刻，簡單就滋養著肌膚。
防護是肌膚明亮的最重要一環之一，「亮膚精華」富含植物活性，清爽質地還能穩定膚況，還能當成眼膜使用，同時解決平日長期用眼的眼周乾澀狀況。結合保養與芳療，深層的改善肌膚問題，三款精華油，不僅讓肌膚有效地得到滋養，還能夠安撫肌膚，也是屬歡精華的首選。保養的最後步驟就是乳霜。在保濕鎖水部分，兩款不同質地的乳霜，也是最後補水、缺水急救的最佳保養救星。
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