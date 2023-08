海尼根歡慶150周年 跨界攜手MONOPOLY地產大亨

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海尼根150週年,找來最能夠代表環遊世界的桌遊領導品牌「MONOPOLY地產大亨」,進行聯名合作。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro.

海尼根(HEINEKEN)作為全球知名啤酒品牌,在全球超過190個國家銷售,今年正以「非傳統」的方式在全球各地慶祝品牌150周年。

在這麼特殊的時刻,海尼根希望以歡樂與慶祝的氛圍傳遞品牌精神,並藉此更貼近消費者的生活,因此便以「全球消費者以不同方式享受海尼根(Good times with Heineken®️, One way or another.)」的概念為出發點,規劃一系列150周年慶的核心內容。

為了讓消費者能夠以最快速的方式,了解其他國家的消費者如何享受海尼根,海尼根找來最能夠代表環遊世界的桌遊領導品牌——「MONOPOLY地產大亨」,進行聯名合作。「MONOPOLY地產大亨」於1935年上市,玩家必須走遍世界各地購買房產,並透過向對手收取費用的方式來獲得勝利;最經典的地產大亨棋盤,便是以世界各地知名場景為標的進行。這種透過玩遊戲而認識世界各地的體驗,與海尼根150周年慶的出發點不謀而合。啤酒領導品牌與桌遊領導品牌的全球首次跨界聯名合作,更勢必掀起話題。

「MONOPOLY地產大亨」,進行聯名合作。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro.

MONOPOLY地產大亨 歡慶海尼根150周年紀念版「MONOPOLY地產大亨歡慶海尼根150周年紀念版」為本次慶祝一大亮點,消費者只能透過海尼根Line官方帳號參加海尼根150周年相關活動來獲得,限量2,000組,只送不賣。這款限定版桌遊含有限定的海尼根地產大亨紙鈔,在遊戲過程中,消費者體驗扮演酒吧老闆,走遍世界各地購買各大城市地產,並透過建造酒吧與酒廠,向其他玩家收取費用,取得最終的勝利。遊戲中的各項元素,也全部置換成與海尼根息息相關的品牌元素,絕對會是所有海尼根粉絲都不能錯過的收藏逸品。在遊戲過程當中,還可以適量搭配海尼根啤酒,讓遊戲體驗更加豐富而全面,讓三五好友一同享受一邊喝海尼根,一邊玩「地產大亨」的歡樂時光。

圖說:1.經典「MONOPOLY地產大亨」房屋巨大版神還原。2.「MONOPOLY地產大亨」經典入獄關卡,化身必拍打卡點。3.「Good Times Square 海尼根城市啤酒大亨」,期間限定的城市遊樂場。4.網羅全球四大洲的海尼根啤酒特調,值得一一品嚐。5.海尼根150周年期間限定酒吧。

「Good Times Square 海尼根城市啤酒大亨」,期間限定的城市遊樂場。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro. ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Good Times Square海尼根城市啤酒大亨海尼根將在高雄漢神巨蛋、台北ATT 4 Fun,接力打造「Good Times Square海尼根城市啤酒大亨」城市遊樂場,邀請玩家們實際真實體驗在城市中成為「啤酒大亨」的感受。

經典「MONOPOLY地產大亨」房屋巨大版神還原。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro. ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場將「MONOPOLY地產大亨」的經典遊戲元素忠實還原,打造有趣的互動機制。如瘋狂「抓鈔機」、「入獄」打卡點、經典地產大亨房屋「巨大版神還原」,以及韓國時下最受歡迎的「人生四格」拍貼機;無論你是喜愛海尼根的忠實粉絲,還是「MONOPOLY地產大亨」遊戲的忠實愛好者,都能在這場活動中感受前所未有的頂鮮體驗,盡情享受美好時光。

「MONOPOLY地產大亨」經典入獄關卡,化身必拍打卡點。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro. ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外,作為一個國際啤酒品牌,海尼根發現各個國家的消費者對於喝啤酒、甚至是喝海尼根的方式,都各有不同。有的人喜歡用吸管喝、有的人喜歡加冰塊喝,甚至像在過去台灣的消費者,還會拿海尼根啤酒搭配綠茶,調成最具台灣風格的啤酒飲料。

網羅全球四大洲的海尼根啤酒特調,值得一一品嚐。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro. ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海尼根150周年期間限定酒吧。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro. ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不僅如此,海尼根也發現在世界各地,並非所有消費者,都能正確地說出海尼根(HEINEKEN)的品牌名稱,於是海尼根便在世界各地發展出不同的「小名」以及「暱稱」。但是無論大家怎麼稱呼、或是用什麼方式喝,都不影響世界各地的人們享受「暢飲海尼根的美好時光」,正好跟海尼根想要散播美好時光的精神不謀而合。在「Good Times Square海尼根城市啤酒大亨」城市遊樂場活動中,遊戲棋盤中的城市格子,全部換成世界各國特殊的海尼根喝法,精彩呈現全球四大洲的特殊啤酒調酒。

其中有來自台灣的啤酒綠茶,也有搭配燒酒的韓式喝法,甚至還包括使用泰式酸辣湯為概念的亞洲口味;在其他經典調酒方面,還包含來自倫敦的奶油啤酒,加入咖啡冰沙的愛爾蘭風情,甚至是加入肉桂、宛如紅酒製法的紐約style,都可以在「Good Times Square海尼根城市啤酒大亨」城市遊樂場活動中完整品嘗。

海尼根四大洲的特殊啤酒調酒。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro.

台灣限定周邊贈品除實體活動外,海尼根與「MONOPOLY地產大亨」也攜手限量推出台灣限定周邊贈品,以海尼根150周年專屬LOGO,大膽混搭「MONOPOLY地產大亨」代表人物,共推出黑白兩色T-shirt以及一款帆布包,這是全世界只有台灣才有的專屬贈品。

台灣限定周邊贈品黑色T-shirt。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro.

台灣限定周邊贈品白色T-shirt。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro.

台灣限定周邊贈品帆布包。 圖/海尼根 提供 © 2023 Hasbro.

海尼根150周年Heineken Storyline 海尼根里程事紀。 圖/海尼根 提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

