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台北101周年慶強勢先發 穩抓高端客群國際精品帶頭衝

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101總經理朱麗文（左起）、台北101董事長張學舜與與中信代表舉杯揭開二十周年慶序幕。圖／台北101提供
台北101總經理朱麗文（左起）、台北101董事長張學舜與與中信代表舉杯揭開二十周年慶序幕。圖／台北101提供

全台百貨周年慶第一棒，台北101今年適逢20周年，8月31日起以最齊全的國際精品大軍帶頭衝，「黃金周預購會」、「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」同步登場，台北101聯名卡會員獨享精品最高13%、珠寶腕表最高9%回饋。期間舉辦20場貴賓鑑賞會、6場製表體驗營，吸引600名VIP踴躍參與，場場皆預約報名額滿、甚至需要排隊候補。

台北101集結國際精品品牌菁英匯聚，以今年一至五月來說，瑞士鐘表在台灣的出口額，台北101占比達3成多，換句話說，等於3只瑞士腕表中就有一只在台北101賣出。台北101指出，平常國際精品（含珠寶鐘表）在101業績占比約達7成，周年慶期間透過活動再激發，國際精品業績貢獻高達8成。

由於「黃金周預購會」在台北101母親節檔期發揮效益、帶動業績3成成長，黃金周也首度於周年慶舉辦，主打精品最高13%、珠寶腕表最高9%回饋，僅限台北101聯名卡友與中信卡友優先享回饋。緊接著9月7日至10月10日周年慶開放全信用卡刷卡多重購物優惠。

此外，位於台北101四樓、五樓的Gucci旗艦店擴大改裝，將在周年慶期間正式亮相，展示Gucci全系列與最新獨家單品，更首度在台灣推出Gucci Salon頂級訂製服務。Boucheron也將在9月初改裝新開幕，下半年陸續還有高登鐘表旗下SHH（Sincere Haute Horlogerie，先施高級鐘表）專營頂級獨立製表品牌進駐台北101二樓；Balenciaga進駐三樓以及BAO BAO ISSEY MIYAKE等精品店與數家餐飲新店展開。

BREITLING百年靈慶祝台北101二十周年慶，特別打造一款Navitimer B01台北101二十周年限量腕表，全球僅發行10只，另打造航空概念快閃店將於9月1日至9月14日進駐台北101購物中心松智路入口廣場。

每年台北101周年慶最搶手的年度紀念熊，往往活動開跑首三日就被兌換一空。今年台北101第20代紀念熊與New Balance聯名登場，以指標性美製鞋款990系列為發想，獨家設計為小熊掛上990v6鞋款AirPods訂製保護套，這款紀念熊同樣只送不賣，8月31日起黃金周與周年慶期間當日累計滿5萬元，即可免費獲得一隻第20代NB聯名紀念熊，每位會員活動期間限兌換一隻，限量2,000隻。

台北101也特別在一樓信義長廊打造「熊歡歡熊樂樂20周年甜蜜屋」，從第1代到20代台北101紀念小熊齊聚一堂，見證每一代101小熊的演變。

台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞揭期間，四樓都會廣場變身為台北101製表工坊。圖／台北101提供
台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞揭期間，四樓都會廣場變身為台北101製表工坊。圖／台北101提供
台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞揭幕，名模分別詮釋MIKIMOTO、BREITLING與BVLGARI三大品牌作品。圖／台北101提供
台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞揭幕，名模分別詮釋MIKIMOTO、BREITLING與BVLGARI三大品牌作品。圖／台北101提供
位於台北101四樓、五樓的Gucci旗艦店擴大改裝，將在周年慶期間正式亮相。圖／台北101提供
位於台北101四樓、五樓的Gucci旗艦店擴大改裝，將在周年慶期間正式亮相。圖／台北101提供
高登鐘表旗下SHH（Sincere Haute Horlogerie，先施高級鐘表）專營頂級獨立製表品牌，預計下半年進駐台北101二樓。圖／台北101提供
高登鐘表旗下SHH（Sincere Haute Horlogerie，先施高級鐘表）專營頂級獨立製表品牌，預計下半年進駐台北101二樓。圖／台北101提供
台北101第20代紀念熊與New Balance聯名登場，限量2,000隻。圖／台北101提供
台北101第20代紀念熊與New Balance聯名登場，限量2,000隻。圖／台北101提供
台北101特別在一樓信義長廊打造「熊歡歡熊樂樂20周年甜蜜屋」，從第1代到20代台北101紀念小熊齊聚一堂。圖／台北101提供
台北101特別在一樓信義長廊打造「熊歡歡熊樂樂20周年甜蜜屋」，從第1代到20代台北101紀念小熊齊聚一堂。圖／台北101提供

台北101 周年慶 腕表

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