海尼根150周年限定包裝

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海尼根150周年中文限定罐。 圖／海尼根 提供

海尼根是傲視全球的國際啤酒釀造商，矢志以其品牌與產品為世界各地的消費者帶來驚喜與感動。2023年欣逢海尼根品牌問世150周年，特別推出「海尼根150周年中文限定罐」與「海尼根150周年限定香檳瓶」，採期間限定限量販售，售完為止。

◎海尼根150周年中文限定罐150年前海尼根在荷蘭阿姆斯特丹起步，如今全球各地都在慶祝這一品牌里程碑，台灣也不例外。為此，海尼根特別收集了全球各地稱呼海尼根的各種說法，並將它們設計至啤酒罐身中。這是海尼根成立以來，首次、也是唯一一次，讓大大的「海尼根」3個中文字，直接登上罐身包裝。

◎海尼根150周年限定香檳瓶海尼根「香檳瓶」多年以來一直是海尼根啤酒中，相當特別的一個品項。擁有香檳酒1.5公升的經典瓶身，打開軟木塞離開瓶口的瞬間，就是最適合微醺、分享快意時光的瞬間。

為歡慶品牌150周年，海尼根今年首度一口氣推出兩種香檳瓶限定包裝。「海尼根150周年限定香檳瓶」透過刺繡以及霓虹兩種不同風格，將各個國家給海尼根取的「小名」或「暱稱」，一一呈現於繽紛的瓶身包裝上。帶著這兩款香檳瓶抵達派對現場，不僅是跟派對中的親朋好友共享美好時光，更像是同時與全世界的海尼根粉絲，一同慶祝歡樂時刻。

海尼根150周年限定香檳瓶。 圖／海尼根 提供

海尼根150周年美食地圖炎熱的天氣光喝沁涼的海尼根不過癮，還要有各式各樣美味的下酒菜相伴。海尼根特別提出美食地圖，讓大家啤酒、美食、音樂、美景一次滿足。

◎Flare Taipei：半露天森林系餐酒館Flare Taipei是隱身於台北市信義區的半露天森林系餐酒館，一抬頭台北101就近在眼前。綠色植栽、戶外泳池、峇里島風格的南洋裝潢，猶如隱秘綠洲。

來這裡別忘了點美式牛肉迷你堡，每一口都帶來滿滿的肉質香氣，嫩滑的牛肉在嘴中輕易分解，散發著濃郁的肉汁。吃飽就帶杯海尼根生啤酒到泳池旁，陽光下池水波光粼粼，一邊喝海尼根一邊擺拍，好拍到讓你每張都想放IG限動。晚上有DJ進駐，就著信義區迷人夜景，享受著音樂與美食美酒，超級Chill。．Flare Taipei：台北市信義區松仁路101號B2．主要產品：Heineken Original Blade海尼根生啤酒

Flare Taipei。 圖／海尼根 提供

Flare Taipei。 圖／海尼根 提供

◎Bonshot Taipei：都會叢林沉浸式體驗Bonshot Taipei由姐妹店SHOTIA品牌延伸，保持對「SHOT」的高品質要求，同時加入餐飲再提升，是台北知名網紅打卡聖地。以墨綠色為主軸進行空間打造，並加入大量綠色植栽，提供亦幻亦真的「都會叢林沉浸式體驗」。

餐點種類豐富，每一道經過主廚巧手烹飪，新鮮食材鎖住原汁原味，再點上一道道經典的下酒菜，從白松露帕達諾起司薯條，帶皮雞腿肉，膝雞軟骨、基隆甜不辣，滷豬大腸，玉米筍，應有盡有；鹹香滋味配著配上Silver星銀啤酒的清爽，最是對味。周末有LIVE BAND表演，讓你在海尼根的陪伴下，享受最愜意的放鬆時光。．Bonshot Taipei：台北市信義區松仁路99號B1-1．主要產品：海尼根Silver星銀啤酒

Bonshot Taipei。 圖／海尼根 提供

Bonshot Taipei。 圖／海尼根 提供

◎KITTY：懷舊的美式情懷走進KITTY，彷彿像走進美國電影的浮華世界。豎立在牆上的三張大幅經典電影海報，《第凡內早餐》、《教父》與《鐵達尼號》，是老闆特別聘請「台灣國寶級繪師」顏振發親自手繪；復古招牌上的霓虹燈，讓人彷彿走進五光十色的拉斯維加斯。

走到吧檯，點一瓶經典海尼根Silver星銀啤酒，配上鄉村家常菜「奶油啤酒燉菜」，奶油的滑順與啤酒香結合得天衣無縫，入口清爽不膩口。飽足後，再用免費籌碼賭玩一把，感受復古70年代的美式氛圍。．KITTY：台北市大安區忠孝東路四段223巷10弄5號1F．主要產品：海尼根Silver星銀啤酒

KITTY。 圖／海尼根 提供

KITTY。 圖／海尼根 提供

◎定格餐酒館：異國風情餐酒扛壩子定格餐酒館是中永和異國風情餐酒扛壩子，餐點橫跨中式、西式和老闆創意腦洞大開式。翻開菜單，每道菜的命名充滿趣味，「肥腸叔叔愛下酒」，「美國叫父無骨牛排」，「醬烤玉米小時候」，讓你盡享美味的同時，也會心一笑。特別推薦「黑魔法松露燉飯」，雞肉入味夾雜松露的香氣撲鼻而來，白醬的醬汁裹住粒粒分明的白飯；再搭配一瓶經典海尼根Silver星銀啤酒，一口醇厚、一口清爽，好不過癮。．定格餐酒館：新北市永和區中和路421巷4號．主要產品：海尼根Silver星銀啤酒

定格餐酒館。 圖／海尼根 提供

定格餐酒館。 圖／海尼根 提供

◎Coming Bistro：像家一樣輕鬆自在Coming Bistro是一間有餐、有酒、有溫度的餐酒館，像家一樣的輕鬆自在。職人主廚製作的精緻料理絕不馬虎，「桔醬花椒雞腿」將桔醬的香甜風味融合其中，平衡了花椒的辛辣，酸酸甜甜夾帶麻口的滋味，配上雞腿的軟嫩多汁，造就多層次的口感；「煙燻鴨胸沙拉」透過煙燻手法給鴨肉施展一道魔法，讓獨特的香氣包裹住肉質，香味濃郁不乾柴，沙拉醬增添整體的滑順感；再配上經典海尼根Silver星銀啤酒，讓豐富的風味在嘴裡激盪，在啤酒的清爽陪襯下，顯得色香味十足。．Coming Bistro：台北市松山區光復南路55號．主要產品：海尼根Silver星銀啤酒

Coming Bistro。 圖／海尼根 提供

Coming Bistro。 圖／海尼根 提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康