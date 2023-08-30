Giorgio Armani曝光胡歌新代言照 甩「崩壞狀」帥回男神樣！
即將在9月會有電影「不虛此行」上映的胡歌，已經許久沒有新作品面對觀眾，因此格外受到關注。而他所代言的義大利精品Giorgio Armani也搶先釋出全新秋冬形象廣告，讓人看到40歲的胡歌依舊能撐起「男神」封號。
只要不拍戲就行事低調的胡歌在今年初無預警宣布結婚當爸，人生邁入下一階段，也獲得眾人祝福。即便近年作品不多，但仍在中國演藝圈佔有一席之地，因此當胡歌近期陸續拋出「暫別五年」想法以及深夜暴走突發一頭亂髮、鬍子的「崩壞照」，著實讓粉絲們都很驚嚇，紛紛表示「哥你又喝多了嗎」、「發生什麼事了！」事後胡歌有解釋自己是個怪人，不時會有在別人眼裡奇特的行為舉止，才讓影迷們稍稍安心。所幸義大利精品Giorgio Armani像是聽到大家的心聲一樣，適時推出了由胡歌詮釋的秋冬形象廣告，再次的展現了何謂「男神」魅力。
Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝。藉由影子和倒影的結合，捕捉到拍攝對象的個性。而品牌代言人胡歌分別演繹精準剪裁的西服造型，或是符合秋季氛圍的颯爽大衣與高領上衣穿搭。在如油畫般的畫面中充滿表現力，光影朦朧、優雅沉靜。品牌透過胡歌展現服裝的優雅和雋永，而光影則凸顯了自然和精準的細節，傳達不僅僅是一種種穿衣風格，而是生活方式。
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