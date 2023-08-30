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Giorgio Armani曝光胡歌新代言照 甩「崩壞狀」帥回男神樣！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利精品Giorgio Armani釋出全新秋冬形象廣告，讓人看到40歲的胡歌依舊能撐起「男神」封號。圖／Giorgio Armani提供
義大利精品Giorgio Armani釋出全新秋冬形象廣告，讓人看到40歲的胡歌依舊能撐起「男神」封號。圖／Giorgio Armani提供

即將在9月會有電影「不虛此行」上映的胡歌，已經許久沒有新作品面對觀眾，因此格外受到關注。而他所代言的義大利精品Giorgio Armani也搶先釋出全新秋冬形象廣告，讓人看到40歲的胡歌依舊能撐起「男神」封號。

只要不拍戲就行事低調的胡歌在今年初無預警宣布結婚當爸，人生邁入下一階段，也獲得眾人祝福。即便近年作品不多，但仍在中國演藝圈佔有一席之地，因此當胡歌近期陸續拋出「暫別五年」想法以及深夜暴走突發一頭亂髮、鬍子的「崩壞照」，著實讓粉絲們都很驚嚇，紛紛表示「哥你又喝多了嗎」、「發生什麼事了！」事後胡歌有解釋自己是個怪人，不時會有在別人眼裡奇特的行為舉止，才讓影迷們稍稍安心。所幸義大利精品Giorgio Armani像是聽到大家的心聲一樣，適時推出了由胡歌詮釋的秋冬形象廣告，再次的展現了何謂「男神」魅力。

Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝。藉由影子和倒影的結合，捕捉到拍攝對象的個性。而品牌代言人胡歌分別演繹精準剪裁的西服造型，或是符合秋季氛圍的颯爽大衣與高領上衣穿搭。在如油畫般的畫面中充滿表現力，光影朦朧、優雅沉靜。品牌透過胡歌展現服裝的優雅和雋永，而光影則凸顯了自然和精準的細節，傳達不僅僅是一種種穿衣風格，而是生活方式。

Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani秋冬系列形象廣告由攝影師Paolo Roversi掌鏡拍攝，品牌代言人胡歌來演繹。圖／Giorgio Armani提供

義大利 廣告 Armani 胡歌

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