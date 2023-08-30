影／台北101「20周年慶」啟動 神秘花園展場樓層開放

台北 101 風光歡慶二十周年9月7日至10月10日周年慶盛大登場，台北101 董事長張學舜、總經理朱麗文等親自出席今日周年慶活動。

今年，時值「全球最高健康綠建築」台北 101 落成二十周年，過去的五年間,台北101 積極融合資源，不斷拓展多元價值，吸引各界客戶的青睞,並將當代台灣生活文化與藝術美學巧妙融合，綻放出當今台灣的卓越風采，並透過與世界的互動，為全球展現台灣現代文明的光輝。

商業智慧、科技創新、社會體制與人文美學的完美結合，成就了台北 101 過去二十年的經營管理和可持續發展策略,使其成為台灣當代文明的代表地標熠熠生輝。

台北 101 不僅僅是一座高樓，更是串聯著視覺、嗅覺和心靈的當代藝術場域。