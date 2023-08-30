絕美配色行李箱不只RIMOWA有！Samsonite、Tumi等也使人想敗家

你準備好要去旅行了嗎？自從國境開放後，無論來台旅客或是國人搭機出遊的人次都屢創新高。看好出國度假的風氣正盛，像是豪華旅行箱品牌RIMOWA、TUMI，或是中低價位的Samsonite與CROWN等品牌，皆紛紛推出新配色行李箱選擇，要消費者把機場大廳當伸展台，怎麼搭配都時髦。

RIMOWA旗下ESSENTIAL系列箱款，帶來全新Petal花瓣粉色和沉穩Cedar雪松木色。圖／RIMOWA提供

雖然訂價年年都在上漲，但RIMOWA的行李箱依舊是風格旅人的首選，旗下ESSENTIAL系列聚碳酸酯材質箱款，就帶來了全新的Petal花瓣粉色和沉穩的Cedar雪松木色。而且從手把、拉鍊，以至徽章和滾輪底托，都與箱身色彩一致。而且新季節性配色款採用RIMOWA最新內部設計，一側配有帶拉鍊的隔層，另一側則以可調節式隔板，提供多功能而又井然有序的收納方式攜帶隨行物品。深受男性商務人士喜愛的TUMI有採用環保回收材質製成的19 Degree塑料旅行箱，本季推出深粉色配海軍藍水紋印花、獵人綠和深梅紫色，同時四輪登機箱和長途旅行箱皆提供了可擴展功能，實用性不在話下。

而由李棟旭代言的Samsonite今年主打MYTON行李箱，外觀有著俐落直條紋和霧面金屬質感面呈現出現代風格，而且不對襯黑帶設計更讓整體有著高顏值。MYTON行李箱提供了25吋與28吋的選擇，並分別配有灰、綠與少見的銅色。另外，台牌CROWN旗下BOXY系列行李箱，因為具備獨特開闔方式，使用便利而受到歡迎。延續同樣設計，同時因應「多巴胺」的流行元素，CROWN呈現了鐵灰、鼠草綠、粉色和黃色等馬卡龍配色，就是要旅人在行李轉盤上一眼認出自己的行李箱。

CROWN BOXY系列21吋行李箱，7,980元。圖／CROWN提供

RIMOWA ESSENTIAL系列Trunk Plus Petal花瓣粉行李箱，48,400元。圖／RIMOWA提供

TUMI 19 Degree長途旅行箱，40,800元。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree登機箱，32,200元。圖／TUMI提供