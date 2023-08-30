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絕美配色行李箱不只RIMOWA有！Samsonite、Tumi等也使人想敗家

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Samsonite Myton系列25吋四輪行李箱，12,600元。圖／Samsonite提供
Samsonite Myton系列25吋四輪行李箱，12,600元。圖／Samsonite提供

你準備好要去旅行了嗎？自從國境開放後，無論來台旅客或是國人搭機出遊的人次都屢創新高。看好出國度假的風氣正盛，像是豪華旅行箱品牌RIMOWA、TUMI，或是中低價位的Samsonite與CROWN等品牌，皆紛紛推出新配色行李箱選擇，要消費者把機場大廳當伸展台，怎麼搭配都時髦。

RIMOWA旗下ESSENTIAL系列箱款，帶來全新Petal花瓣粉色和沉穩Cedar雪松木色。圖／RIMOWA提供
RIMOWA旗下ESSENTIAL系列箱款，帶來全新Petal花瓣粉色和沉穩Cedar雪松木色。圖／RIMOWA提供

雖然訂價年年都在上漲，但RIMOWA的行李箱依舊是風格旅人的首選，旗下ESSENTIAL系列聚碳酸酯材質箱款，就帶來了全新的Petal花瓣粉色和沉穩的Cedar雪松木色。而且從手把、拉鍊，以至徽章和滾輪底托，都與箱身色彩一致。而且新季節性配色款採用RIMOWA最新內部設計，一側配有帶拉鍊的隔層，另一側則以可調節式隔板，提供多功能而又井然有序的收納方式攜帶隨行物品。深受男性商務人士喜愛的TUMI有採用環保回收材質製成的19 Degree塑料旅行箱，本季推出深粉色配海軍藍水紋印花、獵人綠和深梅紫色，同時四輪登機箱和長途旅行箱皆提供了可擴展功能，實用性不在話下。

而由李棟旭代言的Samsonite今年主打MYTON行李箱，外觀有著俐落直條紋和霧面金屬質感面呈現出現代風格，而且不對襯黑帶設計更讓整體有著高顏值。MYTON行李箱提供了25吋與28吋的選擇，並分別配有灰、綠與少見的銅色。另外，台牌CROWN旗下BOXY系列行李箱，因為具備獨特開闔方式，使用便利而受到歡迎。延續同樣設計，同時因應「多巴胺」的流行元素，CROWN呈現了鐵灰、鼠草綠、粉色和黃色等馬卡龍配色，就是要旅人在行李轉盤上一眼認出自己的行李箱。

CROWN BOXY系列21吋行李箱，7,980元。圖／CROWN提供
CROWN BOXY系列21吋行李箱，7,980元。圖／CROWN提供

RIMOWA ESSENTIAL系列Trunk Plus Petal花瓣粉行李箱，48,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA ESSENTIAL系列Trunk Plus Petal花瓣粉行李箱，48,400元。圖／RIMOWA提供

TUMI 19 Degree長途旅行箱，40,800元。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree長途旅行箱，40,800元。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree登機箱，32,200元。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree登機箱，32,200元。圖／TUMI提供

RIMOWA ESSENTIAL系列Cabin Cedar雪松木行李箱，30,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA ESSENTIAL系列Cabin Cedar雪松木行李箱，30,500元。圖／RIMOWA提供

行李箱 品牌

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