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情侶鞋終極品味之選！MiuMiu X Church's聯名首發

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
同屬Prada集團下的Miu Miu與Church's聯名，推出女裝的正式皮鞋。圖／翻攝自 @ MiuMiu、Churchs（合成圖）
同屬Prada集團下的Miu Miu與Church's聯名，推出女裝的正式皮鞋。圖／翻攝自 @ MiuMiu、Churchs（合成圖）

女裝與鞋履品牌的聯名並不多見，繼先前曾與運動鞋履品牌合作之後，Miu Miu再度宣布與英國製鞋品牌Church’s合作，以正裝精神融合Miu Miu強調的自信、自由，並發表了一系列平面與動態影像視覺。

身著Miu Miu成衣系列的模特兒，坐臥在扶手椅上呈現多種姿勢。模特兒時而面向鏡頭、時而側面雙手環膝低頭沈思，並選擇了Church’s X Miu Miu的布洛克鞋款與雙扣帶孟克鞋款。

1873年成立於英國北安普頓的Church’s，過往專精於高級男士鞋履的生產，包含孟克、樂福、牛津等豐富樣式，並曾在1913年曾收到英國王室的訂單。並在2006年為Prada集團入股，成為與Miu Miu同集團的姐妹（或兄弟？）品牌。

本次Church’s X Miu Miu的聯名款式，將包含布洛克（brogue）與孟克（monk）兩種鞋款，前者就是人們口中常見的「雕花鞋」，鞋款表面有著棉衣的孔洞裝飾，而後者則因為有雙扣帶設計，兩款都在鞋舌左右分別有著立體Miu字樣，讓左右腳組合而成Miu Miu字樣。該聯名系列已從即日起於miumiu.com提前販售，並從9月6日起於Miu Miu專門店發售。

Miu Miu X Church's聯名系列的鞋舌各有Miu字樣，左右腳因而組成完整的Miu Miu字樣。圖／翻攝自 @ MiuMiu
Miu Miu X Church's聯名系列的鞋舌各有Miu字樣，左右腳因而組成完整的Miu Miu字樣。圖／翻攝自 @ MiuMiu
聯名系列已從即日起於miumiu.com提前販售，並從9月6日起於Miu Miu專門店實體發售。圖／MiuMiu提供
聯名系列已從即日起於miumiu.com提前販售，並從9月6日起於Miu Miu專門店實體發售。圖／MiuMiu提供
1873年成立於英國北安普頓的Church’s，過往專精於高級男士鞋履的生產，並在2006年為Prada集團入股，成為與Miu Miu同集團的姐妹品牌。圖／翻攝自 @ Churchs
1873年成立於英國北安普頓的Church’s，過往專精於高級男士鞋履的生產，並在2006年為Prada集團入股，成為與Miu Miu同集團的姐妹品牌。圖／翻攝自 @ Churchs

品牌 英國 模特兒

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