momo購物網「開學換新季」集結3C、筆電、螢幕限時下殺6折起！「DIY規格自由選」自組電腦買氣旺

大專院校開學在即，momo購物網3C電腦商機噴發，筆電熱銷月增衝20%，平板電腦及3C配件周邊近一週買氣成長亦均突破30%。看準DIY組裝電腦大勢，momo購物網重磅推出「DIY規格自由選」服務，提供華碩、微星、技嘉三大知名品牌及多元零件選擇，助攻消費者隨心自組滿足客製化電腦的需求，適逢開學採買旺季，近兩週自組電腦買氣成長直逼180%。momo購物網「開學換新季」即日起至9月17日網羅超過千大3C品牌、萬件電腦配件及3C周邊商品直降6折起，購買指定筆電、桌機再加碼滿額登記送5% mo幣，最高可享3,500元回饋。

看準年輕族群對於自組電腦的青睞，momo購物網「DIY規格自由選」服務能依據消費者心儀的機殼品牌、處理器、主機板、記憶體及電源提供組裝建議，更備有「性能提升加購區」，針對個人需求選購配備零組件，如客製化添加顯示卡、硬碟、CPU散熱器及光碟機等。為助組裝新手輕鬆上路，momo購物網「DIY規格自由選」服務亦具備自組電腦防呆機制，如貼心提醒CPU處理器是否含內顯，若不包含則會建議加購。momo購物網「DIY規格自由選」合作對象含華碩、微星、技嘉三大品牌，即日起至9月底於自組電腦專區更祭出全館88折起優惠。

數位學習時代當道，「筆電」堪稱大學生人手一台的學習利器。momo購物網據站上銷售觀察，兩大熱門選購機款分別為Core i5處理器搭配16GB記憶體的「文書型筆電」，以及Core i7以上處理器搭配RTX顯示卡的「電競型筆電」，均符合追求高效能及多工處理的作業需求。像是momo購物網獨家「ASUS華碩14吋i5輕薄16G筆電」、「Lenovo 15.6吋i5輕薄筆電」皆為最高月銷破百台的人氣機款，纖薄機身兼具容量與性能；偏好電競筆電的學生族則可參考高效入門款「GIGABYTE技嘉15吋i5 RTX4050獨顯16G飆速電競筆電」、「MSI微星15.6吋i7 RTX3050獨顯1TB SSD大容量電競筆電」，活動期間均免3萬元即可入手。

隨著平板效能筆電化，可隨身攜帶的平板電腦晉升最受年輕族群青睞的3C工具，一台即可全面滿足日常作業、娛樂觀影與初階修圖剪片的需求。其中又以強打「護眼」、「大尺吋」、「高CP值」的商品最受關注，人氣推薦如年銷上千台的10.1吋「Lenovo M10平板電腦」；８月甫上市的12.4吋「Samsung Galaxy Tab S9+」，首次搭載IP68 防水防塵功能更耐用；高CP值旗艦首選11吋「小米Xiaomi Pad 6」。

3C配件周邊熱門推薦如月銷破200台的「MSI微星PRO MP273AW 27型IPS 100Hz平面商用護眼螢幕」、「Logitech羅技MX Anywhere 3高效美型行動滑鼠」、「EPSON L3550三合一Wi-Fi連續供墨複合機」。