又帥又奢！Dyson吹風機、造型器推全新「岩黑金色」
今年秋冬似乎將吹起一股「低調奢華」風潮，每年都會推出限定色系誘惑消費者目光的Dyson頭髮護理系列，這次推出了全新「岩黑金色」的Dyson Supersonic吹風機HD15與Dyson Airwrap多功能造型器長型髮捲版HS05，即日起可至Dyson官網或官方授權通路購買，建議售價分別為14,600元及17,600元。
全新「岩黑金色」以自帶金屬光澤的玄武岩作為設計靈感，藉由岩黑色獨特的神秘、深邃氛圍，凸顯永恆不墜的迷人魅力，再綴以質感金色彰顯高貴氣場，完美演繹時尚經典。其中Dyson Supersonic吹風機HD15「岩黑金色」，配備「順髮吹嘴」、「造型集風吹嘴」、「柔和乾髮吹嘴」及「二合一抗毛躁順髮吹嘴」共4款磁性配件及同色系精緻禮盒，「二合一抗毛躁順髮吹嘴」兼備順髮與抗毛躁雙重功能，可輕鬆吹整、創造髮根蓬鬆度，特別適合台灣潮濕氣候整髮使用。
而Dyson Airwrap多功能造型器長型髮捲版HS05「岩黑金色」同樣配備第9代數位馬達、智慧溫控技術，以風力取代高溫為頭髮造型，避免秀髮遭受熱傷害。深入應用「康達效應」，一機實現乾髮、順髮、捲髮同時隱藏毛躁，配有「康達抗毛躁吹髮器」、「升級版造型髮捲」、「升級版順髮梳」、「圓頭豐髮梳」等多達6款配件及質感收納盒，讓使用者在家也能輕鬆打造不同風格直捲造型。
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