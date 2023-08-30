嘉市購物節滿千送百熱絡 兌換活動進入倒數3天
嘉義市府今年8月1日所舉辦的2023嘉義市購物節「滿千送百」活動，引發市民消費兌換熱潮，截至8月29日已發放2258萬餘元，將於9月1日兌換完畢。市府提醒還沒兌換的民眾，要趕緊加緊腳步。
凡嘉義市民持7月1日起在稅籍於嘉義市的店家消費滿1000元，憑消費發票即可兌換100元，每人至多可以5000元兌換500元，預計總發放金額共2500萬元，至昨日為止已發放2258萬8100元，剩餘241萬1900元供民眾兌領。
據店家表示，購物節「滿千送百」活動有效刺激消費、買氣大增，許多民眾紛紛在活動月份期間搶先消費，也為店家帶來業績。
市府表示，除了滿千送百活動，手上有其他在嘉義市消費發票的民眾可以加入嘉義市購物節LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄「嘉義市購物節」抽獎活動，登錄發票金額累積滿500元就可抽獎，每人最多有200次抽獎機會。
大獎為百萬名車1輛2名、特獎為價值200萬元的K.SWEET珠寶藝術學院鑽石套鍊，今年除了週週抽萬元獎金以外，第13周（10月4日）抽出價值超過15萬元家樂福家電大禮包以及IKEA轉角沙發床各1名，第14週（10月11日）抽出嘉義市不動產開發商業同業公會贊助的10台光陽電動機車。民眾若在嘉義市店家使用電子支付（LINE Pay 、台灣Pay 或Carrefour Pay ）還可以加碼抽iphone1 4 Pro等多項3C 禮品。
另外，連續4年嘉義市旅館業者配合購物節推出「住宿送嘉遊金600元」，今年有30家知名旅館參加，民眾只要入住特約旅館專案房型，就能獲得600元嘉遊金，可現抵住宿費與在地特約店家消費，今年再加碼100元咖啡金，嘉義市購物節中秋佳節連假歡迎全台民眾一同來嘉輕鬆購，有吃有玩還有好康抽不完。
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