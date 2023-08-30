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熊大迷注意！2024熊大精裝典藏禮盒 全球限量500組

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
2024年度熊大精裝典藏禮盒隆重登場。圖／LINE FRIENDS提供
2024年度熊大精裝典藏禮盒隆重登場。圖／LINE FRIENDS提供

LINE FRIENDS今（30）日宣布，疫情結束後，推出首隻紀念娃娃「2024年度熊大精裝典藏禮盒」，全球獨家限量500組，陪伴大家迎接充滿希望的2024年，8月31日 00:00正式上線。

LINE FRIENDS旗下人氣IP明星，在台灣擁有廣大粉絲，其中，最受消費者歡迎的莫過於熊大。熊大雖然總是一號表情又沉默寡言，卻經常默默地照顧身邊的親人朋友，溫暖細心的性格讓他成為大家眼中的紳士代表。

2024年將近，LINE FRIENDS表示，為了和大家一起迎接充滿希望的新年度的到來，熊大悉心打扮換上正式的禮帽禮服，化身為暖心紳士，以「年度熊大」的身分和大家一起揭開2024年的序幕。

LINE FRIENDS本次推出「2024年度熊大精裝典藏禮盒」為全球獨家限量500組的珍藏級玩偶，外盒特別以舞台為主題設計，讓熊大猶如置身大舞台中，經典深紅布幕加上黑白配色的禮服，隆重的儀式感讓人不禁期待新一年的到來，熊大的雙腳分別以金線刺上熊大英文名字（BROWN）首字母「B」以及新年度的年份，讓熊大更具典藏意義，每隻「年度熊大」也都會附有一張標記專屬編號（001~500）的燙金邀請卡，上面寫滿熊大對新一年的祈願，獨一無二的編號讓每份祝福都變得格外珍貴。

熊大精裝典藏禮盒預計於8月31日00:00於台灣地區LINE禮物 LINE FRIENDS 品牌館全球獨家上線預購，8月31日至9月30日預購期間享有2024元新年預購價2024元，每人每次限訂購一組，限量500組。

熊大 LINE

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