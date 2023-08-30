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義大利設計、日製造 三鶯線車廂內裝首度曝光！

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
三鶯線首列車廂內裝曝光，為了讓乘客有舒服乘車體驗，走道有特地加寬。記者張曼蘋／攝影
三鶯線首列車廂內裝曝光，為了讓乘客有舒服乘車體驗，走道有特地加寬。記者張曼蘋／攝影

新北捷運三鶯線首列車上個月進駐三峽機廠，新北市長侯友宜今到場了解進駐情形，內裝也首度正式亮相。侯表示，每個月將有2、3列列車運抵台灣，陸續將剩下28列車全數運抵完畢，預計今年12月全線合龍，軌道也將全面鋪設。

三鶯捷運全線共配置29列列車，由義大利設計、日本製造，首列車抵達台北港後，再藉由陸運運抵三峽機廠並完成車廂聯掛作業、接續安裝列車集電靴、車身貼膜、滅火器和吊環等工作，目前規畫每個月約2至3列列車運抵台灣，並預計明年9月前將剩下28列車全數運抵完畢。

侯友宜表示，三鶯線不僅面對俄烏戰爭缺料，也面對嚴重缺工問題缺工，淡海輕軌、安坑輕軌，都沒有像三鶯線這樣困難，他每天都在盯捷運局長，甚至叮嚀公安要做好，車廂經過日本嚴密檢查耐久性、避震等測試，許多列車要慢慢運過來，未來更是捷運到哪、都更就要到哪。

新北捷運局說明，三鶯線每列車由2節車廂組成，共有50個座位，可搭載330名旅客，為了提升列車舒適度及安全性，列車設計納入環狀線列車優點並精進，像兩節車廂連結處走道寬度由76公分增加為110公分，讓乘客通行更便利、車頭首創CCTV監控攝影機，能與障礙物偵測裝置連動，若遭遇障礙物時能將影像即時回傳行控中心以掌握車輛狀況，確保乘客安全。

捷運局表示，三鶯線截至7月底計畫進度已達70.61%，機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠均持續施作中，各車站結構及機房也將陸續完成，持續朝2025年完工目標努力。

新北市長侯友宜與地方民代們今天到場參觀車廂內部。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜與地方民代們今天到場參觀車廂內部。記者張曼蘋／攝影
三鶯線首列列車上月抵台，今天內裝首度曝光。記者張曼蘋／攝影
三鶯線首列列車上月抵台，今天內裝首度曝光。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜與地方民代們今天到場參觀列車。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜與地方民代們今天到場參觀列車。記者張曼蘋／攝影

捷運

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