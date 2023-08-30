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現省804！「9月4日壽星」吃「小福利麻辣鍋」只要94元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
小福利麻辣鍋推出「94快樂節」活動。圖／饗賓餐旅提供
小福利麻辣鍋推出「94快樂節」活動。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅旗下的「小福利麻辣鍋」，為推廣「94快樂」，只要是9月4日壽星，於9月4日至9月6日期間用餐，可享優惠價94元，最高現省804元。另外，9月壽星點購指定方案，每人加送「北海道生食級干貝」1份。

「小福利麻辣鍋」為饗賓餐旅旗下的麻辣鍋吃到飽品牌，提供麻辣、汕頭、輕舒番茄以及日式昆布等鍋底選擇。肉品則囊括澳洲M8-9熟成和牛極霜、澳洲M8-9熟成和牛雪花、美國Prime雪花牛，還有多種海鮮、火鍋料，通通採無限量供應，價格依照內容區分為698、798、898元，目前全台共計有3間門市。

此次小福利推出「94快樂節」活動，9月4日至9月6日期間，9月4日壽星本人持證件且2人以上同行用餐，壽星本人即可享「94元」優惠價。若以頂級的898元方案計算，可現省804元。除此之外，8月31日前註冊iEAT會員，再送9月4日生日壽星「平日2人同行 頂級好牛升級極饗和牛」優惠券1張。9月出生的壽星，於9月份點極饗和牛套餐，每人送北海道生食級干貝1份。

澳洲 北海道 吃到飽

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