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搶粉紅商機！全台10飯店推出「女子Chill假期」2,699起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
知本老爺酒店雙人入住含早餐每晚最低6900元起，加碼再送SPA抵用金。圖／老爺酒店集團提供
知本老爺酒店雙人入住含早餐每晚最低6900元起，加碼再送SPA抵用金。圖／老爺酒店集團提供

粉紅商機崛起，老爺酒店看準女性喜愛結伴出遊的特性，以女性聚會最愛的「手作體驗」、「午茶約會」及「美人湯泉」為題，集結全台10家飯店推出「老爺樂遊季之女子Chill假期」企劃，住宿搭配主題活動，搶攻女性出遊商機。即日起至10月31日，此專案於全台老爺酒店同步販售，雙人成行每晚2,699元起。

其中，老爺會館網羅美食、文藝等台北特色店家，推出「閨密跑店」護照，購買指定專案即贈合作店家優惠券及台北當代藝術館門票。台中大毅老爺行旅則推出閨密手作遊程，結合弎學植務所永生花吊飾製作及「自己做」剉冰，最適合好友來趟城市漫遊。北投老爺指定專案加贈品LOUNGE醺然女子套餐，一次享受泡湯美食雙重魅力。

若想體驗最接地氣的生活美學與旅行樂趣，台南老爺行旅雙人入住含早餐每晚3,200元起，專案加贈回甘手沖咖啡或選擇限定日前往甘一酒吧享用白色佳人調酒。南港老爺雙人則推出入住含早餐每晚最低3,300元起，周一及周二入住再享加價500元升等風格客房優惠。

台北老爺則攜手館內中山日本料理廳，以傳統和風為題，設計三層精緻下午茶餐盒，讓閨密能愜意敘舊品嚐日式午茶的美好，雙人入住每晚4,980元起，再享早餐買一送一優惠及SPA按摩85折優惠。

想遠離塵囂，知本老爺酒店推薦旅人來場最Chill的放鬆假期，雙人入住含早餐每晚6,900元起，入住加贈最潮瓶裝雞尾酒WAT，再送寬SPA抵用金，放鬆紓壓與保養一次滿足。礁溪老爺酒店雙人入住一泊二食每晚10,500元起，專案加贈醴泉酒吧無酒精飲品，如想徜徉秋季限定的芒草美景中，專案另享草嶺古道山遊賞芒行程每位200元加購優惠。

此外，為提供女性更友善的出遊體驗，舒緩因台灣悶熱潮濕氣候導致的生理不適，老爺酒店集團與女性私密保養精品「Relove」合作，凡購買老爺酒店指定專案，即贈Relove旅行三步驟寵愛閨密組。為鼓勵女性更愛自己，Relove及老爺酒店將於10月起共同舉辦三場女力沙龍講座，邀請藝人胡小禎、女人迷執行長張瑋軒，及知名網紅輪番接力，與女性共享職場、家庭、愛情裡的困境及智慧。詳情可查老爺酒店官網。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

老爺會館閨密跑店護照，一次網羅五家中山區特色店家，旅人憑證可擇一店家兌換優惠內容。圖／老爺酒店集團提供
老爺會館閨密跑店護照，一次網羅五家中山區特色店家，旅人憑證可擇一店家兌換優惠內容。圖／老爺酒店集團提供
凡購買老爺酒店指定專案，即贈Relove旅行三步驟寵愛閨密組，全方位解決旅行期間私密處各種不適與困擾。圖／老爺酒店集團提供
凡購買老爺酒店指定專案，即贈Relove旅行三步驟寵愛閨密組，全方位解決旅行期間私密處各種不適與困擾。圖／老爺酒店集團提供
礁溪老爺酒店雙人入住一泊二食每晚10,500元起，專案另享草嶺古道山遊賞芒行程每位200元加購優惠。圖／老爺酒店集團提供
礁溪老爺酒店雙人入住一泊二食每晚10,500元起，專案另享草嶺古道山遊賞芒行程每位200元加購優惠。圖／老爺酒店集團提供

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