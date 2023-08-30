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點牛排送龍蝦！王品集團「THE WANG」、「阪前」獻優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「THE WANG」推出「升級獻禮」，活動期間到店點和牛套餐2客，就款待價值1,580元的龍蝦1隻。。圖／王品集團提供。
「THE WANG」推出「升級獻禮」，活動期間到店點和牛套餐2客，就款待價值1,580元的龍蝦1隻。。圖／王品集團提供。

王品旗下頂級牛排「THE WANG」於9月1日至28日期間，平日中午到店享用2客和牛套餐，即款待價值1,580元的龍蝦1隻，有感升級海陸饗宴。「阪前和牛鐵板燒」則從9月4日至28日期間，款待平日午間消費套餐的顧客，每人1份「秋蟹鱒魚卵晶凍慕斯」，一次享受多達15道秋季盛宴。

商務、約會首選餐廳「THE WANG」推出「升級獻禮」，9月1日至28日平日午間，到店任點「日本A5和牛肋眼」或「澳洲M8和牛牛小排」套餐2客，就款待價值1,580元的龍蝦1隻。日本鹿兒島A5等級和牛肋眼外酥內嫩，澳洲M8等級和牛牛小排風味十足，加上鮮甜龍蝦配主廚特製檸檬奶油醬汁，有感升級海陸饗宴，為平日午餐增添「奢華感」。

此外，「THE WANG」9月1日起同步推出產地直送、季節限定的「馬祖淡菜鍋」，單點價880元＋10%，肥美淡菜經伊斯尼奶油、鹽、胡椒、白酒燉煮，檸檬清爽香氣帶creamy質地的醬汁，與法國香蒜長棍切片一起享用，體驗絕佳。

「阪前和牛鐵板燒」自9月4日至28日期間，平日中午到店消費套餐，出示官方FB/IG指定活動畫面，即款待每人1份價值680元的「秋蟹鱒魚卵晶凍慕斯」，清蒸蟹肉佐以新鮮鱒魚卵、海鮮晶凍及百香慕斯，一品秋蟹的鮮美甘甜。

此外，「阪前」將自9月4日推出秋季新菜「日和秋賞」，「秋豐酒蒸鮑魚」以栗香地瓜泥搭配清酒悶蒸鮑魚，滋味豐美。「澳洲M9和牛名物三品」增添新意，「和牛堡現刨四季柑」結合柑橘香氣升級和牛口感。還有「半月炙燒和牛」，以五分熟的鮮嫩和牛搭配日式壽喜燒醬與和牛高湯，奢華感十足。

還有兩款秋季甜品新登場，「柚子抹茶生乳酪」融合柚子清新滋味與抹茶生乳酪，「紅玉蒙布朗」則用有機紫心甘薯泥為本體，外層為紫薯席布斯特，內層包覆血橙果醬及香草巴巴露亞，創意美味兼具。

「阪前」自2022年底於台北市中山區開幕以來，幾乎每日滿席，目前緊鑼密鼓籌備分店，預計將插旗台中，斥資千萬打造近百坪極致奢華用餐空間，預計10月盛大開幕。

「紅玉蒙布朗」用有機紫心甘薯泥為本體，外層為紫薯席布斯特，內層包覆血橙果醬及香草巴巴露亞，創意美味兼具。圖／王品集團提供。
「紅玉蒙布朗」用有機紫心甘薯泥為本體，外層為紫薯席布斯特，內層包覆血橙果醬及香草巴巴露亞，創意美味兼具。圖／王品集團提供。
「阪前和牛鐵板燒」自9月4日起，平日中午到店消費套餐，出示官方社群指定活動畫面，即贈價值680元的「秋蟹鱒魚卵晶凍慕斯」。圖／王品集團提供。
「阪前和牛鐵板燒」自9月4日起，平日中午到店消費套餐，出示官方社群指定活動畫面，即贈價值680元的「秋蟹鱒魚卵晶凍慕斯」。圖／王品集團提供。
「阪前」將自9月4日起推出秋季新菜「日和秋賞」，「秋豐酒蒸鮑魚」以栗香地瓜泥搭配清酒悶蒸鮑魚，滋味豐美。。圖／王品集團提供。
「阪前」將自9月4日起推出秋季新菜「日和秋賞」，「秋豐酒蒸鮑魚」以栗香地瓜泥搭配清酒悶蒸鮑魚，滋味豐美。。圖／王品集團提供。
「THE WANG」日本鹿兒島A5和牛肋眼外酥內嫩。圖／王品集團提供。
「THE WANG」日本鹿兒島A5和牛肋眼外酥內嫩。圖／王品集團提供。
「THE WANG」9月起同步推出產地直送、季節限定的「馬祖淡菜鍋」。圖／王品集團提供。
「THE WANG」9月起同步推出產地直送、季節限定的「馬祖淡菜鍋」。圖／王品集團提供。

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