周年慶大放送 台中酒店、內衣商紛推消費好康

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聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
EASY SHOP旗下年輕品牌Banana Pie今年推出「IN ZERO果凍條大U美背無鋼圈內衣」搶攻性感辣妹市場。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP旗下年輕品牌Banana Pie今年推出「IN ZERO果凍條大U美背無鋼圈內衣」搶攻性感辣妹市場。圖／EASY SHOP提供

慶祝周年慶，台中市李方艾美酒店推出住房、餐飲等優惠，台灣國民內衣店EASY SHOP的「大U美背」商品除了推出早鳥體驗價，也配合周年慶活，還有全館滿3500現折300，及滿額5千好禮2選1的優惠，都值得消費者前往。

台中李方艾美酒店9月1日至27日推出「一同艾美」活動，期間旅客住房享經典雙人房不含早餐4999元起，再送烤鴨二吃及早餐買一送一，餐飲還祭出經典調酒買一送一、買咖啡送蛋糕，以及滿額再送住宿券等優惠。另外，官方臉書粉專也有抽香港艾美酒店住宿券活動。

台中李方艾美擁有「中區第一高樓」的美景，集結周邊人文歷史古蹟及艾美摩登藝術風格，以獨特視角為旅客創造超乎想像的旅程體驗，總經理John說，開業至今致力與旅客共同品味美好生活，感謝這一年來訪的每一位旅客，未來也會持續著重住房、餐飲、服務的細節和品質，秉持初衷帶給旅客難忘的旅行回憶。

台灣國民內衣店EASY SHOP旗下年輕品牌Banana Pie今年推出「IN ZERO果凍條大U美背無鋼圈內衣」搶攻性感辣妹市場。除了肩帶有三種不同美背穿法，能輕鬆駕馭各式性感穿搭，還以果凍膠條設計取代鋼圈支撐胸型，舒適不勒卻很有型，加上罩杯下方的網紗海浪線設計，在夏天更涼爽、透氣不悶熱。

EASY SHOP說，隱形的大Ｕ美背設計讓女孩露出最迷人的背部曲線，性感卻無裸露感，即時起至10月1日「大U美背」的早鳥體驗價2件1360元、3件1800元。另外，「大U美背」商品配合周年慶活動，還有全館滿3500現折300，及滿額5千好禮2選1的優惠。

台中李方艾美酒店9月1日至27日推出「一同艾美」活動，期間旅客住房享經典雙人房不含早餐4999元起，再送烤鴨二吃及早餐買一送一。圖／李方艾美酒店提供
台中李方艾美酒店9月1日至27日推出「一同艾美」活動，期間旅客住房享經典雙人房不含早餐4999元起，再送烤鴨二吃及早餐買一送一。圖／李方艾美酒店提供
EASY SHOP旗下年輕品牌Banana Pie今年推出「IN ZERO果凍條大U美背無鋼圈內衣」搶攻性感辣妹市場。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP旗下年輕品牌Banana Pie今年推出「IN ZERO果凍條大U美背無鋼圈內衣」搶攻性感辣妹市場。圖／EASY SHOP提供
慶祝周年慶，台中市李方艾美酒店推出住房、餐飲等優惠。圖／李方艾美酒店提供
慶祝周年慶，台中市李方艾美酒店推出住房、餐飲等優惠。圖／李方艾美酒店提供

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