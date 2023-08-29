台東名店「榕樹下米苔目」驚傳熄燈！網友崩潰：太突然

人氣名店又少一間！位於台東的「榕樹下米苔目」於8月29日晚間發布疑似停業的公告，文中宣佈「感謝我們曾經彼此相遇的時刻，這一切都將成為過去」。隨著消息出爐，網友也相當震驚，表示「天啊 怎麼那麼突然」、「去台東就是要吃榕樹下啊！」

現址位於台東市中華路上，開業已經數十年的「榕樹下米苔目」，最初於路邊的榕樹下起家，至今乃是當地著名的小吃，店內以「米苔目」為招牌，同時還提供涼拌山豬皮、川燙成功鬼頭刀、香酥米血等多種小菜，尤其店內的「辣椒」更是香氣十足，成為嗜辣者必加的重點。在GOOGLE MAP中，榕樹下米苔目獲得超過12,000則評論，平均獲得4.2分。

儘管深受民眾青睞，但是榕樹下米苔目發布「勇敢放下」公告，內文中表示「感謝台東、台灣、世界各地的鄉親朋友們對榕樹下米苔目的長期支持與熱情，與您共度的美好時光仍仍歷歷在目，『辣椒很辣、我要阿嬤煮的米苔目、我要菜多、我的要湯麵分開、我要沒煮的…』這些都是榕樹下米苔目的專屬語彙，感謝我們曾經彼此相遇的時刻，這一切都將成為過去，未來我們也許在世界的某個角落相遇，願你我的臉上都帶著一抹燦爛的笑容！」

在公告中，一句「這一切都將成為過去」明顯暗示出停業的訊息。隨著公告出爐，網友們也紛紛感到不捨，表示「蛤…回憶…」、「我去台東必吃的ㄟ」、「太突然了吧…」