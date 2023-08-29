Lily Depp自信演繹 CHANEL PREMIÈRE原創款形象廣告

經典的幾何輪廓，總能在心中留下鮮明印象。香奈兒（CHANEL）推出品牌最新形象廣告，由品牌大使暨女演員莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）入鏡，取景於嘉柏麗香奈兒傳奇神秘的巴黎康朋街31號私人寓所，除了帶人再次認識品牌經典的PREMIÈRE腕表原創款，也展現屬於香奈兒無所畏懼的自由精神。

「美麗、精緻、時髦、經典。我想只有香奈兒才能創作出這樣的腕表！」身為香奈兒品牌大使暨演員的莉莉蘿絲戴普如是回應。香奈兒的兩大經典腕表，其一是使用高科技精密陶瓷、充滿鮮明運動風格的J12系列，另一則是具有經典八角形輪廓的PREMIÈRE腕表，宛如一「顆」戴上手的精緻珠寶。其搶眼的比例結構出自香奈兒經典的No.5香水瓶的瓶蓋造型，最早更源起於巴黎知名的文化地標：芳登廣場（Place Vendôme）；於此同時，PREMIÈRE腕表原創款使用的「皮穿鍊」表帶更出自香奈兒經典包款的背帶，使用皮革與金屬兩種植材「交織」而成，嫵媚也珍貴、低調也閃亮。

在影片中，莉莉蘿絲戴普身處於香奈兒的風格傳奇：康朋街31號私人寓所內，她時而換上一款蕾絲刺繡外套，時而穿上一襲緞面反光的綠色襯衫，在在都讓手上的PREMIÈRE腕表原創款格外醒目。莉莉蘿絲戴普時而躺在沙發上盡情嬉戲，並注視著PREMIÈRE腕表、沈浸在一段自己的私人時光內。不時則翻玩著散落在一地的撲克牌卡，排序出隨機、不規則的無限可能。她舞動身軀自由搖擺，又或著綁起頭髮低頭吟唱，隨性演繹著一段屬於PREMIÈRE腕表原創款與她的私密時光，愉悅且放鬆。

最早問世於1987年的PREMIÈRE腕表，在歷經40多年時光後，依然展現出特異獨行的自由風格，並深深影響著跨越世代的勇敢女性們。表款原本由當時的香奈兒藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）所操刀，時至今日，則依然讓香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt為之讚嘆、稱揚。在Arnaud Chastaingt心中，PREMIÈRE腕表系列是品牌製表歷史的首部曲，開啟了香奈兒面向「時間」的願景。「我希望PREMIÈRE腕表能再次找到獨有的定位，並成為我們腕表創作系列的核心。這款作品是品牌的DNA，也將會是永久流傳的香奈兒符碼。」