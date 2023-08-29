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500碗｜Uber Eats 美食市集前進高雄 得獎美食好吃好玩

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
基隆名店「周家蔥油餅」也到高雄出攤，帶來現炸的蔥油餅。本報資料照片
基隆名店「周家蔥油餅」也到高雄出攤，帶來現炸的蔥油餅。本報資料照片

當紅人氣美食小吃齊聚高雄！致力推廣台灣美食Uber Eats，與第一份在地觀點小吃新指南500碗，共同舉辦的「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」最終站前進高雄，9月2～3日15～20點在高雄漢神巨蛋1樓廣場，500碗得獎店家、人氣美食齊聚，Uber One 會員還有專屬優惠，要讓大家度過好吃又好玩的周末時光。

500碗得主齊聚高雄，超人氣小吃「林聰明沙鍋魚頭」將帶來經典沙鍋菜，不用跑嘉義也能吃得到；基隆名店「周家蔥油餅」將帶來現炸蔥油餅、台北百年名店「小春園滷味」將有招牌鴨舌、脆腸等美味；「好好味港式菠蘿包」將帶來招牌菠蘿包與港式飲品，成為下午茶首選。

Uber Eats 人氣商家合作夥伴也來力挺，「大苑子」帶來各種新鮮果汁、手搖飲品，逛市集當然要喝飲料消暑；人氣店家「得正」也同步出攤，帶來多樣化的茶類飲品；高雄的人氣飲料「壺壺茶」，將帶來多款麥茶系列飲品，是店家的熱賣產品；「螺痴粉 高雄螺獅粉專賣」會帶來酸辣開胃的涼粉杯，還能搭配消暑的烏梅汁。

其他人氣品牌，包括「二路蘿蔔糕」有現煎好吃的蘿蔔糕、「是非是非」有香濃現做的雞蛋糕、「大腸堂小食舖」有多樣化口味的銅鑼燒，一吃就上癮、「紅斗泥草莓大福」帶來香甜大福，「楽しい」帶來咖啡與消暑的氣泡飲。

市集中 Uber One 會員將享有專屬優惠，只要出示會員App就能夠免費搶先使用當紅拍貼機，現場各攤位也針對 Uber One 會員推出專屬優惠。

為讓大家度過舒服的午後時光，2日15點30分普琈門樂團帶來國樂跨界演出，3日15點30分Vivian有現場演出，2天的18點30分由DJ 陳涵炒熱現場氣氛。

現場只要於市集內消費，並拍照打卡公開上傳個人FB或IG，標註 #UberEats #500碗 #UberOne專屬優惠 ，即可免費使用乙次拍貼機。Uber One 會員現場出示App，可免費優先使用。

500碗｜Uber Eats 美食小吃市集 高雄場

時間：2023年9月2、3日（周六日）15：00-20：00

地點：高雄漢神巨蛋1樓廣場（高雄市左營區博愛二路777號）

・加入 Uber One 會員，一個月免費試用 https://t.uber.com/cWenRQ

・第一屆500碗得獎名單線上地圖 https://udn.com/500bowlsaward/

500碗｜Uber Eats 美食小吃市集高雄場 Uber One 專屬優惠

周家蔥油餅／滿100元折10元

小春園滷味／滿200元折10元

好好味港式菠蘿包／菠蘿包＋飲品合購折5元

林聰明沙鍋魚頭／送限量文創商品

得正／折5元

大苑子／買兩杯或兩罐送品牌保冷袋

壺壺茶／麥麥鮮奶折5元

螺痴粉 高雄螺獅粉專賣／涼粉杯+烏梅汁 優惠價150元

二路蘿蔔糕／折5元

是非是非／折5元，滿300元送購物袋

紅斗泥草莓大福 / 消費3顆任選送1顆

大腸堂小食舖 / 折5元

楽しい / 折5元

500碗得主「林聰明沙鍋魚頭」，將到高雄市集出攤囉！圖／林聰明沙鍋魚頭提供
500碗得主「林聰明沙鍋魚頭」，將到高雄市集出攤囉！圖／林聰明沙鍋魚頭提供
台北百年名店「小春園滷味」，將到高雄出攤，帶來豐富的滷味美食。本報資料照片
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「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」最終站前進高雄，9月2～3日15～20點在高雄漢神巨蛋1樓廣場舉辦。圖／Uber Eats提供
「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」最終站前進高雄，9月2～3日15～20點在高雄漢神巨蛋1樓廣場舉辦。圖／Uber Eats提供
人氣美食「二路蘿蔔糕」，帶來招牌美食。圖／二路蘿蔔糕提供
人氣美食「二路蘿蔔糕」，帶來招牌美食。圖／二路蘿蔔糕提供
「螺痴粉 高雄螺獅粉專賣」帶來酸辣開胃的涼粉杯。圖／螺痴粉提供
「螺痴粉 高雄螺獅粉專賣」帶來酸辣開胃的涼粉杯。圖／螺痴粉提供
「楽しい」將帶來咖啡與氣泡飲。圖／楽しい提供
「楽しい」將帶來咖啡與氣泡飲。圖／楽しい提供
「是非是非」的雞蛋糕一吃上癮。圖／是非是非提供
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500碗得獎「好好味港式菠蘿包」，帶來招牌菠蘿包與飲品。圖／好好味提供
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大腸堂小食舖的銅鑼燒，讓人想要一口接一口。本報資料照片
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人氣店家「壺壺茶」，帶來麥茶系列飲品。圖／壺壺茶提供
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Uber Eats人氣商家合作夥伴「大苑子」，帶來許多果汁消暑。圖／大苑子提供
Uber Eats人氣商家合作夥伴「大苑子」，帶來許多果汁消暑。圖／大苑子提供
人氣飲品「得正」，在市集中帶來多樣化茶飲。圖／得正提供
人氣飲品「得正」，在市集中帶來多樣化茶飲。圖／得正提供
「紅斗泥草莓大福」很適合當下午茶點心。圖／紅斗泥草莓大福提供
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Uber 小吃 美食

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