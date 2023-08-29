賞楓、雪季將至！日本團費估再漲4成 撿便宜首選這兩地

疫後民眾出國熱度不減，賞楓季、雪季將至，旅遊商品普遍已銷售逾5成，但受機位不足、匯率上漲、供需失衡影響，加上8月起中國重啟旅遊團赴日美英澳，團費普遍持續上漲，其中，日本線當地旅遊成本飆升3倍，團費價格較第3季約漲3至4成，美加線平均也較疫情前漲5至7成；韓國機位充足、東南亞包機行程多，漲幅相對較小，甚至可望下修。

中華民國旅行業品質保障協會今公布第4季（10至12月）各線旅行團合理參考價格，監事會主席黃文卿表示，隨著旅遊市場恢復力道逐漸加強，人力配置開始出現缺口，旅遊產品供應商、航空公司紛紛上漲，導致價格混亂，第4季受機位不足、匯率及供需失衡等因素，整體團費多為上漲趨勢。

團費參考售價委員會主委白中仁表示，疫情前航空公司多為出發前15至20天開票，疫後因機位供不應求，多改為無預警開票，長程航線最早有提前8個月就提開，民眾疫後若要買到價格穩定機位，建議長程線半年前預定、亞洲線3個月前報名。另外，明年歐美持續升息、亞洲溫和性通膨也進行，預計到明年4月前機票、團費還是持續上漲。

品保協會表示，今年第4季各國團費與今年第3季（7至9月）相比多為上漲趨勢，其中又以日本上漲30至40%最多；若與疫情前2019年同期相比，美加線平均上漲50至70%，中亞非線受烏俄戰爭「貪婪性通膨」影響，平均也長50至80%，埃及更高達100%。相較之下，韓國機位充足、東南亞包機較多，漲幅不大。

旅遊交易安全委員會日本線委員林怡君指出，日本因航空公司運能不足導致機票價格飆漲，加上當地國旅興盛、旅宿餐飲業人手不足，相關旅遊成本已上漲3倍，適逢賞楓期，另有不少員旅招待團，第4季團費恐持續飆漲，平日價格甚至已較2019年疫情前連休春節貴1倍以上，關東地區5至7天團費已達2萬8千元至7萬8千元不等，北海道7天最高也達9萬8800元。

韓國線委員常國慶表示，雖然第4季為韓國旅遊旺季，目前團費約上漲2成，但當地航班已回到疫情前9成，班機也陸續增加，未來有下修可能。東南亞線委員謝天恩指出，隨著大陸開放團體旅遊，東南亞各國地接已開始搶房大賽，加上當地第4季多為歐美旅客避寒勝地，團費已經回不去，但受惠機位較為充裕，整體上漲幅度較小。

美加線委員陳崇銘表示，美加疫後航班一位難求，雖然各旅遊產品成本上漲，但第4季相關產品已銷售達8成以上，需求相當強勁，相較於北美洲，中南美洲漲幅則較不明顯。歐洲線委員黃安邦指出，歐洲第4季旅遊成本調降1成，但歐元匯率升值不少，壓縮旅遊業者低價促銷的空間。

中亞非線委員張雯雯則說，埃及為疫後最受歡迎目的地之一，漲幅較疫情前上漲100%，以色列也漲約50%至80%，東非、土耳其則是下降。紐澳線委員黃賢在指出，不少公司第4季會組團至紐澳旅遊，導致機位大爆滿，建議旅客提前半年訂位，甚至現在就能預訂明年春節行程。