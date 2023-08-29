「500盤」西餐奪盤王Solo Pasta 全家便利店吃得到

2022年於美食評鑑「500盤」一舉拿下9盤、成為獲得最多盤數的西餐的台北義式餐廳Solo Pasta，與全家便利商店的義大利麵品牌「uno pasta」聯名合作，共同研發兩款鮮食新品「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」及「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」。兩款售價皆為155元，即日起可至全台全家便利商店購買。9月5日前購買「uno pasta」義大利麵，以「全盈+PAY」支付，即享15元折扣。

人稱「最懂義大利菜的台灣人」的Solo Pasta主廚王嘉平，將正統義大利麵的觀念，導入便利商店鮮食，不管是配方、風味、用料、品質，都比照餐廳，期待將義式料理傳遞給更多不同型態的饕客。

王嘉平鎖定便利商店通路首見的貓耳朵麵及鉛筆麵料理，與一般即食義麵的直圓麵體，形成顯著區隔。麵體原料指定選用以高品質杜蘭小麥粉製麵的義大利百年製麵品牌 De Cecco，搭配全家便利商店的鮮食開發技術、精準調控煮麵時長，呈現義大利人講究的「Al dente（彈牙）」口感。

「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」是Solo Pasta最受歡迎的餐點之一，更曾於2021年獲美食評鑑「500盤」肯定，其麵體為特殊凹槽造型，搭配義大利傳統秘方香料醃製香腸絞肉及大量拌炒青花菜，一匙入口即能感受料理整體風味。

「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」則復刻了主廚王嘉平於台中開設「K2 小蝸牛廚房」時的經典料理，以黑橄欖、牛肝菌、鮮奶油等頂級天然食材，所熬煮成的粉紅醬汁為靈魂，搭配手工特製的香料雞肉丸子，具馥郁香氣的醬汁融合口感鬆軟的肉丸，扎實的配料與麵體充分融合，呈現正統義式風味。