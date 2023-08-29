Swatch太狠了！聯名Omega升級版MoonSwatch登月表換新裝 能不買嗎？

Swatch總不讓人失望，搭載專利Moonshine Gold金指針的升級版MoonSwatch登月表，在因應不同月圓時刻，曾分別推出粉紅、草莓和瑞士國旗燈籠圖案點綴。而來到了8月30日的「藍月（Blue Moon）」，也是今年度的中元節，品牌則改以藍色MoonSwatch登月表，搭配Moonshine Gold金指針來呼應，讓消費者們感到驚喜不已！

Swatch和Omega聯名的MoonSwatch登月表，熱賣一年後，品牌推出以「Mission to the Moon（月球款）」為基礎，搭載專利Moonshine Gold金指針的升級版，旋即又成為另一搶手貨！而且Swatch深諳話題操作，限定升級版本只在月圓當天製作並銷售，而且因應不同月份，讓Moonshine Gold金指針換上粉紅色，點綴草莓或是瑞士國旗燈籠圖案，成為另類限定表腕表。然而，正當熱度又稍稍減弱之際，Swatch在今年度的中元節（8月30日）將在全球指定門市，台灣為西門與台北101專賣店，推出以Mission to Neptune（海王星款）MoonSwatch登月表，加上專利Moonshine Gold金指針，消息曝光後，吸引了眾多消費者的關注。

Swatch以「超級藍月」為藉，打造第一款配置了Moonshine Gold金指針的藍色MoonSwatch登月表。圖／摘自instagram

在歐美民俗中一個月當中的第二次滿月就是少見的「藍月」，今年8月就將迎來第二度月圓，天文界也稱這是「超級藍月」。於是Swatch便以此為藉，打造第一款配置了Moonshine Gold金指針的藍色MoonSwatch登月表。而之所以會受到矚目，一是限定、二是原本MoonSwatch海王星款，因為製作不易產量較少，即使沒有加上黃金指針，也比其他版本更加熱門。