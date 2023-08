Swatch太狠了！聯名Omega升級版MoonSwatch登月表換新裝 能不買嗎？

Swatch總不讓人失望,搭載專利Moonshine Gold金指針的升級版MoonSwatch登月表,在因應不同月圓時刻,曾分別推出粉紅、草莓和瑞士國旗燈籠圖案點綴。而來到了8月30日的「藍月(Blue Moon)」,也是今年度的中元節,品牌則改以藍色MoonSwatch登月表,搭配Moonshine Gold金指針來呼應,讓消費者們感到驚喜不已!

Swatch和Omega聯名的MoonSwatch登月表,熱賣一年後,品牌推出以「Mission to the Moon(月球款)」為基礎,搭載專利Moonshine Gold金指針的升級版,旋即又成為另一搶手貨!而且Swatch深諳話題操作,限定升級版本只在月圓當天製作並銷售,而且因應不同月份,讓Moonshine Gold金指針換上粉紅色,點綴草莓或是瑞士國旗燈籠圖案,成為另類限定表腕表。然而,正當熱度又稍稍減弱之際,Swatch在今年度的中元節(8月30日)將在全球指定門市,台灣為西門與台北101專賣店,推出以Mission to Neptune(海王星款)MoonSwatch登月表,加上專利Moonshine Gold金指針,消息曝光後,吸引了眾多消費者的關注。

Swatch以「超級藍月」為藉,打造第一款配置了Moonshine Gold金指針的藍色MoonSwatch登月表。圖/摘自instagram

在歐美民俗中一個月當中的第二次滿月就是少見的「藍月」,今年8月就將迎來第二度月圓,天文界也稱這是「超級藍月」。於是Swatch便以此為藉,打造第一款配置了Moonshine Gold金指針的藍色MoonSwatch登月表。而之所以會受到矚目,一是限定、二是原本MoonSwatch海王星款,因為製作不易產量較少,即使沒有加上黃金指針,也比其他版本更加熱門。