7-ELEVEN限時限量快閃購！《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞首登場

迎接開學季，7-ELEVEN門市快閃購、集點預購集結《SPY×FAMILY間諜家家酒》、迪士尼公主系列、SNOOPY等3大人氣肖像推出一系列限量周邊，首推攜手日本超人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，以擁有超能力的經典角色「安妮亞」、貴族學校「伊甸學園」為題，推出17款全新實用周邊商品，包含安妮亞表情包的保溫杯、漁夫帽、證件套、折疊傘+手提傘套組，以及伊甸學園校徽LOGO設計系列包款，9月6日下午3點起OPEN POINT會員期間限定到7-ELEVEN門市消費不限消費金額、報手機會員電話即可加價購，贈品兌換至9月19日。

7-ELEVEN全店「迪士尼系列夢幻時尚秀」門市快閃購自9月7日下午3點起開放預購，集點預購自9月11日下午3點起、集滿6點集可加價購1款，贈品兌換至9月19日。本次人氣女主角艾莎、茉莉公主、仙杜瑞拉、白雪公主變身精緻典雅包款，後背包、手提側背兩用方包、零錢包、三折中夾，整套搭配夢幻中自帶時尚感，加價購399元起；另外還有犀牛盾手機殼、藍牙耳機保護殼、膳魔師保溫瓶等迪士尼公主系列周邊商品，加價購價格最低只要市價4.3折起。

此外，7-ELEVEN攜手康寧餐具、OUTDOOR、犀牛盾、usmile、InfoThink等生活品牌，限量推出SNOOPY聯名商品，共有超過20款生活用品，從餐盤、造型滑鼠、藍牙無線鍵盤、吸塵器到手機殼都可以看到SNOOPY的身影，加價購價格最低只要市價3.4折起，9月7日下午3點起門市快閃購開放預購，集點預購自9月11日下午3點起開跑、集滿6點集可加價購1款，贈品兌換至9月19日。