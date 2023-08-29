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7-ELEVEN限時限量快閃購！《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞首登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購。圖／7-ELEVEN提供

迎接開學季，7-ELEVEN門市快閃購、集點預購集結《SPY×FAMILY間諜家家酒》、迪士尼公主系列、SNOOPY等3大人氣肖像推出一系列限量周邊，首推攜手日本超人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，以擁有超能力的經典角色「安妮亞」、貴族學校「伊甸學園」為題，推出17款全新實用周邊商品，包含安妮亞表情包的保溫杯、漁夫帽、證件套、折疊傘+手提傘套組，以及伊甸學園校徽LOGO設計系列包款，9月6日下午3點起OPEN POINT會員期間限定到7-ELEVEN門市消費不限消費金額、報手機會員電話即可加價購，贈品兌換至9月19日。

7-ELEVEN全店「迪士尼系列夢幻時尚秀」門市快閃購自9月7日下午3點起開放預購，集點預購自9月11日下午3點起、集滿6點集可加價購1款，贈品兌換至9月19日。本次人氣女主角艾莎、茉莉公主、仙杜瑞拉、白雪公主變身精緻典雅包款，後背包、手提側背兩用方包、零錢包、三折中夾，整套搭配夢幻中自帶時尚感，加價購399元起；另外還有犀牛盾手機殼、藍牙耳機保護殼、膳魔師保溫瓶等迪士尼公主系列周邊商品，加價購價格最低只要市價4.3折起。

此外，7-ELEVEN攜手康寧餐具、OUTDOOR、犀牛盾、usmile、InfoThink等生活品牌，限量推出SNOOPY聯名商品，共有超過20款生活用品，從餐盤、造型滑鼠、藍牙無線鍵盤、吸塵器到手機殼都可以看到SNOOPY的身影，加價購價格最低只要市價3.4折起，9月7日下午3點起門市快閃購開放預購，集點預購自9月11日下午3點起開跑、集滿6點集可加價購1款，贈品兌換至9月19日。

●附註：詳細活動內容依門市、官網公告為準。

7-ELEVEN「SNOOPY聯名週邊商品」9月7日下午3點起至9月19日推出「 SNOOPY×OUTDOOR聯名皮夾」系列，門市快閃購、集點預購加價購299元～699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY聯名週邊商品」9月7日下午3點起至9月19日推出「 SNOOPY×OUTDOOR聯名皮夾」系列，門市快閃購、集點預購加價購299元～699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量帆布肩背包」消費不限金額+349元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量帆布肩背包」消費不限金額+349元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY聯名週邊商品」9月7日下午3點起至9月19日推出「美國康寧餐盤SNOOPY系列」，門市快閃購、集點預購加價購599元～950元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY聯名週邊商品」9月7日下午3點起至9月19日推出「美國康寧餐盤SNOOPY系列」，門市快閃購、集點預購加價購599元～950元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列夢幻時尚秀」9月7日下午3點起至9月19日推出「限量Pintoo貝兒花漾琉璃收納罐拼圖」，門市快閃購、集點預購加價購399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列夢幻時尚秀」9月7日下午3點起至9月19日推出「限量Pintoo貝兒花漾琉璃收納罐拼圖」，門市快閃購、集點預購加價購399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「伊甸學園風系列限量多功能後背包」消費不限金額+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「伊甸學園風系列限量多功能後背包」消費不限金額+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量折疊傘+手提傘套組」消費不限金額+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量折疊傘+手提傘套組」消費不限金額+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量漁夫帽」消費不限金額+499元換購、「安妮亞系列限量T恤」消費不限金額+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量漁夫帽」消費不限金額+499元換購、「安妮亞系列限量T恤」消費不限金額+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列夢幻時尚秀」9月7日下午3點起至9月19日推出一系列迪士尼公主限量包款，門市快閃購、集點預購加價購399元～999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列夢幻時尚秀」9月7日下午3點起至9月19日推出一系列迪士尼公主限量包款，門市快閃購、集點預購加價購399元～999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列夢幻時尚秀」9月7日下午3點起至9月19日推出「限量膳魔師保溫瓶500ml」，共3款，門市快閃購、集點預購每款加價購799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼系列夢幻時尚秀」9月7日下午3點起至9月19日推出「限量膳魔師保溫瓶500ml」，共3款，門市快閃購、集點預購每款加價購799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「伊甸學園風系列限量側背包」消費不限金額+899元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「伊甸學園風系列限量側背包」消費不限金額+899元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY聯名週邊商品」9月7日下午3點起至9月19日推出「 SNOOPY×OUTDOOR聯名皮夾系列」，門市快閃購、集點預購加價購299元～699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY聯名週邊商品」9月7日下午3點起至9月19日推出「 SNOOPY×OUTDOOR聯名皮夾系列」，門市快閃購、集點預購加價購299元～699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量多功能後背包」消費不限金額+799元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量多功能後背包」消費不限金額+799元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量保溫杯」消費不限金額+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月6日下午3點起至9月19日推出「SPY×FAMILY間諜家家酒」限量週邊商品門市快閃購，「安妮亞系列限量保溫杯」消費不限金額+499元換購。圖／7-ELEVEN提供

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