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木村拓哉愛牌跨界周董自創潮牌 聯名話題太陽眼鏡必入手！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
潮牌PHANTACi邀請NATIVE SONS跨界合作，推出Aston Explorer太陽眼鏡，也變成周杰倫穿搭必備的時髦單品。圖／PHANTACi提供
潮牌PHANTACi邀請NATIVE SONS跨界合作，推出Aston Explorer太陽眼鏡，也變成周杰倫穿搭必備的時髦單品。圖／PHANTACi提供

設計師Tommy O’Gara和高端潮牌NEIGHBORHOOD經營者隆澤伸介共同創立的眼鏡品牌NATIVE SONS，與「周董」周杰倫的PHANTACi跨界合作，創造聯名Aston Explorer太陽眼鏡，既百搭又有型，絕對是本季必入手話題單品。

不管是登上時裝雜誌封面，還是出演膾炙人口的「教場」系列日劇，都能看到木村拓哉配戴Guerrero太陽眼鏡面對鏡頭，而這就是出自NATIVE SONS之手。這季，潮牌PHANTACi邀請NATIVE SONS跨界合作，重新演繹經典款式，推出Aston Explorer太陽眼鏡，也變成了周杰倫穿搭必備的時髦單品。聯名限定配色以「黑銀鈦」鏡框搭配半透明深色鏡片，在鏡臂末端的鏤空矩形以及鏡臂底部的八角形輪廓上，皆可流露出設計師Tommy O’Gara對軍事元素的喜愛，而鼻橋正面刻畫的橫紋與刻意提高的連結角度設計，更替整體視覺效果增添了立體感，並在銜接處特別鑄造高彈性β鈦材質藉以保持強度與平衡，加上鼻托上飾有的羽毛圖案，都是NATIVE SONS招牌設計風格。此外，在鏡臂內側與配有的黑色皮盒上均刻有PHANTACi與NATIVE SONS字樣，展現雙方品牌合作的獨特性。

OAKLEY虹韻紫塗裝系列Sutro Lite太陽眼鏡。圖／OAKLEY提供
OAKLEY虹韻紫塗裝系列Sutro Lite太陽眼鏡。圖／OAKLEY提供

而專注運動賽事的戶外專業眼鏡品牌OAKLEY近日則推出虹韻紫塗裝系列，整體以紅色、黃色與紫色為主，呼應品牌「Be Who You Are」與運動員堅毅且永不放棄的核心精神。虹韻紫塗裝系列包含專為速度而生的EVZERO PATH與Sutro Lite以及經典個性化的運動休閒系列HSTN和Holbrook，共四款太陽眼鏡皆搭載AISA FIT 框型以及PRIZM™ 鏡片技術，為各類型運動與日常休閒帶來全新色彩活力。

OAKLEY虹韻紫塗裝系列HSTN太陽眼鏡。圖／OAKLEY提供
OAKLEY虹韻紫塗裝系列HSTN太陽眼鏡。圖／OAKLEY提供

PHANTACi與NATIVE SONS跨界合作，重新演繹經典款式，推出Aston Explorer太陽眼鏡。圖／PHANTACi提供
PHANTACi與NATIVE SONS跨界合作，重新演繹經典款式，推出Aston Explorer太陽眼鏡。圖／PHANTACi提供

PHANTACi x NATIVE SONS Aston Explorer太陽眼鏡，15,800元。圖／PHANTACi提供
PHANTACi x NATIVE SONS Aston Explorer太陽眼鏡，15,800元。圖／PHANTACi提供

設計師 運動 品牌 周杰倫 木村拓哉

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