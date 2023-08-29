「BE@RBRICK X 清明上河圖聯名款」全球首波發售！台隆手創館台中LaLaport店展售會超限量開賣

增值幅度高達480倍的潮流小熊「BE@RBRICK庫柏力克熊」，即將於9月1日至9月17日現身HANDS台隆手創館台中LaLaport店！BE@RBRICK為日本著名玩具品牌Medicom Toy於2001年所創造出的原創角色，創辦人赤司龍彥因對動漫的喜愛加上商品設計的專才，設計過許多受歡迎的玩具，也順勢帶出了BE@RBRICK小熊，多年來持續與流行文化、潮流品牌及跨界設計師聯名的盛況。

BE@RBRICK常見有3種尺寸，100%庫柏力克熊高度為7公分、400%高度28公分、以及1,000%高度70公分，其餘還有推出較少量的50%、70%、200%等尺寸。許多潮流玩家對庫柏力克熊並不陌生，一件潮流藝術品在「熊市」拍賣價格竟可不斷創新高，歷代最稀有高價的BE@RBRICK Yue Minjun Qiu Tu 1,000%（原價值10,000～15,000元），曾創下拍賣史上最高480萬元台幣的價格。

HANDS台隆手創館近年持續與知名IP週邊合作，首次開賣的庫柏力克熊是與故宮國寶〈清明上河圖〉聯名限量款BE@RBRICK 400%+100%，每組售價7,800元。BE@RBRICK多年來與時尚品牌、電影文化、潮流音樂人推出受歡迎的聯名款式，首度與國立故宮博物院館藏〈清明上河圖〉推出聯名款庫柏力克熊。清明上河圖由宋代畫家張擇端以北宋時期首都汴梁（今河南省開封市）的人民日常生活和景觀為題的創作，作品從右到左閱覽，以連續的場景展示了社會各個層次人們的生活方式，從富貴到平民，清楚描繪出該時期的服裝和建築樣貌，被認為是所有中國畫作中最著名的藝術作品。

國立故宮博物院系列第一款「清明上河圖」庫柏力克熊運用獨特水轉印技術，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶〈清院本•清明上河圖〉，背面熊身有「乾隆御覽之寶」的印文，腿部印有國立故宮博物院Logo，古典雅致與時尚潮流在庫柏力克熊身上完美融合。