經典工裝、60年代復古、精緻圖樣與紳裝造型 輕鬆掌握4大元素下一季就穿出法式風格！

雖然每日最高氣溫還維持在30度以上，但時尚品牌agnès b.已迫不及待要消費者做好筆記，透過經典工裝、60年代復古、精緻圖樣與紳裝造型，在未來一季就能穿出地道法式風格！

法式風格的寫意一直都受到不同世代的嚮往，因此agnès b.在即將到來的秋冬季節，呈現了多種著裝元素，只要把握住4大特點即可穿出個人丰采。像是女裝部分品牌汲取60年代復古時尚元素，藉由迷你連身裙、百褶短裙、A Line外套等單品，重現女伶般的活潑俏麗，還揉合普普藝術風格，交織紅、白、黑的撞色拼接，帶來視覺衝擊。為了與現代都會女性的自由率性相呼應，agnès b.還融入對比強烈的黑白豹紋、菱格紋色塊，以及由l’aqueduc（拱形水道橋）延伸出的獨特幾何圖案，凸顯街頭潮流特色。

agnès b.還融入對比強烈的黑白豹紋、菱格紋色塊，以及由l’aqueduc（拱形水道橋）延伸出的獨特幾何圖案，凸顯街頭潮流特色。圖／agnès b.提供

另外，男裝系列可看到海軍藍貫穿工裝系列，設計師採用Oversized寬鬆剪裁，並於外套與褲款設置多口袋，令日常造型舒適且實穿。不可錯過的還有現代紳士品味的三件式西裝、毛呢緹花休閒外套，再現agnès b.經典剪裁工藝。

Maje呈現超模Kate Moss之女Lila Moss所演繹的風格大片，呼應品牌秋冬受倫敦和英倫風格所啟發的系列服飾與配件。圖／Maje提供

而同樣為法國時尚品牌的Maje則呈現超模Kate Moss之女Lila Moss所演繹的風格大片，呼應品牌秋冬受倫敦和英倫風格所啟發的系列服飾與配件。系列畫報以倫敦蘇活區街頭、Shoreditch區的咖啡廳為背景拍攝，Lila Moss置身其中的演出自己的時尚日常，並透過期造型與態度， 宣示Maje女性不受規條束縛理念，頗有超模母親的風範。

現代紳士品味的三件式西裝、毛呢緹花休閒外套，再現agnès b.經典剪裁工藝。圖／agnès b.提供

agnès b.秋冬男裝系列可看到海軍藍貫穿工裝系列，設計師採用Oversized寬鬆剪裁，並於外套與褲款設置多口袋。圖／agnès b.提供