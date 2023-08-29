身份證有「2、8、9」任兩碼！烏魚子、和牛無限吃到飽

除了中秋節外，9月同時還有記者節、軍人節、教師節等不同節日。馬辣集團集結旗下熊一、哞哞屋、夯下去、馬辣、涮樂等9個品牌，自9月1日至9月30日期間，推出優惠活動。只要2成人以上同行，其中一人身份證／健保卡號含「2、8、9」任兩碼，或是出示教師證、記者證、軍人證任一證件，提前1日以上預約用餐，即可享不同的優惠方案。

【熊一頂級燒肉】

不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

【哞哞屋和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

【夯下去新潮和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】

不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【涮樂和牛鍋物 食べ放題】

不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」每成人1份。選擇指定方案「極上雙和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」吃到飽。

【問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋】

9月平日限定688/788吃到飽方案，無限量提供美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹肉、屏東活菌豬五花、豬梅花與帶骨嫩雞腿，另有十三香滷味、新鮮蔬果、鮮菇、手工丸餃等品項。

另有吃到飽988升級方案，包括日本A5和牛雪花、美國SRF極黑和牛霜降、澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、北海道生食級大干貝、紅條石斑等海陸食材均採無限供應。

【狗一下居酒食堂】

不限時段，全桌單點消費滿1,000元，即贈「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。