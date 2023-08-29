消保協會抽查南高屏咖啡飲料店 咖啡因揭露方式亂象

台灣消費者保護協會今天舉行「咖啡因55%不標示、30%含量不符，揭露方式亂象」記者會，協會七月前往台南、高雄、屏東地區咖啡飲料店，抽查51家咖啡因含量的標示並取樣送SGS檢驗含量，結果發現咖啡因55%不標示，30%含量不符，且店家揭露方式五花八門。

台灣消保協會理事長麥仁華表示，食品安全衛生管理法去年6月已公告擴大應標示總咖啡因含量的產品範圍，今年1月生效，由「咖啡飲料」修正為「含有咖啡因成分之現場調製飲料」，應標示這杯飲料的總咖啡因含量；新增QR Code或其他電子化方式，作為可標示方法之一。協會七月前往台南、高雄、屏東地區咖啡飲料店，抽查51家咖啡因含量的標示並取樣送SGS檢驗含量，結果發現咖啡因55%不標示，30%含量不符，且店家揭露方式五花八門。

消保協會執行長徐邦瀚表示，不論是網購、外買、現場購買咖啡的消費者，都有飲用健康及知的權利。協會這次抽樣發現，業者標示方法以官網、菜單、卡片、標示牌或手冊居多，並未有統一標註內容與方式，標註方式五花八門，消費者無法一目了然，難以當下得知確實掌握商品訊息。建議可規劃業者須在櫃檯明 顯處張貼所規定內容及告示牌大小格式，讓消費者可當下知道所購咖啡因含量與是否符合自己所需。

徐邦瀚建議，咖啡因含量標示規定，應普及化市場各行業。另外因咖啡杯容量不同，要有實際的咖啡因含量換算或揭露方式，建議可以修正用數值mg/100ml容量咖啡因定檢值作為標示的方向，消費者就可依購買的容量換算，乘以定檢值得知每杯咖啡因總含量。呼籲各縣市衛生局應加強抽驗的頻率，尤其針對店家咖啡因標

示內容與方式宣導是否應設在明顯處，而非只在官網刊登或消者詢問才拿出手冊告知，應再進一步擴大追蹤檢驗與確認標示方式。