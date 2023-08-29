快訊

民眾黨「美女刺客」IG表態：不選立委了 網軍請去搞別人

強吻女球員還堅決不認錯，西班牙足協主席被停職調查

從南投賣進54國 哈根達斯、全美好市多、迪士尼都要吃台灣麻糬

頂級鍋具、瓷器、水晶殺3折起！旺代品牌周慶特惠好強

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Noritake花瓶於今年百貨周年慶，首度推出6折酬賓。圖／旺代企業提供
Noritake花瓶於今年百貨周年慶，首度推出6折酬賓。圖／旺代企業提供

百貨周年慶即將到來，許多資深消費者都知道，周年慶最適合買各式居家生活用品，因為都能搶到好折扣，代理許多品牌的旺代企業，在各專櫃周慶期間推出下殺優惠，日本皇室瓷器Noritake、OKURA、德國水晶Nachtmann、瑞典水晶Orrefors、KOSTA BODA、荷蘭垃圾桶Brabantia、LOTUS水晶與樂德鍋，全面5～7折，還有百貨加碼優惠，而比利時BergHOFF品牌即將結束代理，更是下殺3折起，可以準備掃貨了。

旺代百貨周慶特惠，從台北晶華酒店B2麗晶精品開始，日本皇室瓷器Noritake花瓶首度下殺6折，花瓶能夠展現主人品味；德國百年水晶Nachtmann的金魚盤38CM，可當水果盤、沙拉盤，買一送一最優惠；荷蘭Brabantia BO系列時尚按壓式環保桶則祭出6折，馬上讓居家風格更升級。

比利時BergHOFF焙高福是設計獎的常客，包括有不沾鍋、不鏽鋼鍋、刀具、廚房配件，平均出清價3～5折起，推薦LEO石板藍單把18公分湯鍋，附玻璃鍋蓋再搭不沾鍋湯杓，原價2,550元，特價880元。

Noritake金獅辰砂花瓶48CM原價480,000元，特價6折。圖／旺代企業提供
Noritake金獅辰砂花瓶48CM原價480,000元，特價6折。圖／旺代企業提供
BergHOFF LEO石板藍單把18公分湯鍋，附玻璃鍋蓋再搭不沾鍋湯杓，原價2,550元，特價880元。。圖／旺代企業提供
BergHOFF LEO石板藍單把18公分湯鍋，附玻璃鍋蓋再搭不沾鍋湯杓，原價2,550元，特價880元。。圖／旺代企業提供
Brabantia NEWICON垃圾桶，全面特價7折折。圖／旺代企業提供
Brabantia NEWICON垃圾桶，全面特價7折折。圖／旺代企業提供
Nachtmann金魚盤38*30CM原價2,980元，特價買一送一。圖／旺代企業提供
Nachtmann金魚盤38*30CM原價2,980元，特價買一送一。圖／旺代企業提供

日本皇室 荷蘭 周年慶

延伸閱讀

迷倒徐若瑄、鬼鬼…分數卻出包！薄荷水晶說話了

5個降溫系日本飾品品牌推薦！手工透明感小花耳扣、水晶礦石髮夾，戴上視覺涼感激增

「未來少女」計分遭質疑 節目道歉「工作人員疏失」

奢華粉色蕾絲寢具當道！寬庭秋冬新品會員獨享周慶特惠

相關新聞

iPhone 15「最準確」顏色來了！9色齊發讓果粉傷心：藍色和綠色怎麼了？

2023蘋果發表會即將在9月登場，萬眾矚目的手機 iPhone 15 系列無意外也會在此亮相，外媒日前再次更新 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max共9色的新色照片，引果粉評價兩極，表示「還是買iPhone 15 Pro系列好了」。

頂級鍋具、瓷器、水晶殺3折起！旺代品牌周慶特惠好強

百貨周年慶即將到來，許多資深消費者都知道，周年慶最適合買各式居家生活用品，因為都能搶到好折扣，代理許多品牌的旺代企業，在...

好辣！G-SHOCK曝光品牌大使美照 ITZY有娜曬川字腹肌、彩領和禮志放送長腿

到底該把焦點放在哪裡？CASIO旗下的G-SHOCK近期曝光品牌大使，也是韓國人氣女團ITZY的全新形象大片，雖說是手表產品的廣告，但五人在造型上卻是不吝惜的放送性感，教粉絲不知道該把視線投向何處！

日韓賞楓情報 關西大阪自由行最划算、小資愛首爾

暑假結束，秋天賞楓旺季即將接力起跑。旅遊電商平台KKday表示，今年第三季已下訂海外商品的旅客中，有30%購買日韓賞楓相...

強強聯手！媒體集團揮師群募市場 優嘖譜文娛新局

台灣群眾募資市場再創新猷！適逢全台規模最大群眾募資平台嘖嘖在日前宣布突破百億里程碑，台灣極具指標性的媒體聯合報集團旗下品牌「有你共創」也在同一時間宣布正式進軍跨足文化娛樂群募市場，與嘖嘖強強聯手，創立「優嘖國際股份有限公司」，期待打造全台最大最完整的文化娛樂集資頻道。

中秋送好一點！Johnnie Walker藍牌XR 21限定禮盒登場

今年中秋Johnnie Walker獻上「藍牌見賞中秋禮盒」與「XR 21臻釀映月中秋禮盒」，適合獻禮致敬各個領域之中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦