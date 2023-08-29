頂級鍋具、瓷器、水晶殺3折起！旺代品牌周慶特惠好強
百貨周年慶即將到來，許多資深消費者都知道，周年慶最適合買各式居家生活用品，因為都能搶到好折扣，代理許多品牌的旺代企業，在各專櫃周慶期間推出下殺優惠，日本皇室瓷器Noritake、OKURA、德國水晶Nachtmann、瑞典水晶Orrefors、KOSTA BODA、荷蘭垃圾桶Brabantia、LOTUS水晶與樂德鍋，全面5～7折，還有百貨加碼優惠，而比利時BergHOFF品牌即將結束代理，更是下殺3折起，可以準備掃貨了。
旺代百貨周慶特惠，從台北晶華酒店B2麗晶精品開始，日本皇室瓷器Noritake花瓶首度下殺6折，花瓶能夠展現主人品味；德國百年水晶Nachtmann的金魚盤38CM，可當水果盤、沙拉盤，買一送一最優惠；荷蘭Brabantia BO系列時尚按壓式環保桶則祭出6折，馬上讓居家風格更升級。
比利時BergHOFF焙高福是設計獎的常客，包括有不沾鍋、不鏽鋼鍋、刀具、廚房配件，平均出清價3～5折起，推薦LEO石板藍單把18公分湯鍋，附玻璃鍋蓋再搭不沾鍋湯杓，原價2,550元，特價880元。
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