來高雄看芭蕾舞劇《卡門》 到福華飯店把福韻之月中秋禮盒帶回家
西班牙國家舞團「卡門」將於9月登上高雄衛武營國家戲劇院演出，而最雋永的芭蕾舞劇當然要配上蘊藏風雅的美食。緊接在演出之後，中秋節即將到來，高雄福華今年以廣式月餅作為中秋節月餅主打，搭配典雅時尚的禮盒設計包裝，不論自己享用或贈送親友都是最佳選擇！
高雄福華大飯店所推出之廣式月餅向來深受顧客好評，每粒月餅不但皮薄餡多、用料紮實且口感細緻。今年推出的「福韻之月中秋禮盒」，售價1,388元，有六種口味可以選擇，每款各二顆，保有傳統餅藝精髓更增添創新風味。包括核桃棗泥、古早滷肉等經典傳統口味外，還有加入創意搭配的新口味，口感十足的五穀蔓越莓、結合經典糕點鳳梨酥及奶黃的鳳梨金沙奶黃，或是西式風味的覆盆子櫻桃及酒釀桂圓…等，創意的搭配令人驚豔，每顆約1.5兩的大小也貼心的讓人多吃幾種口味都不嫌膩。以珠寶盒為設計概念的外盒，滿載祝福美意，包裝典雅大方，更襯托出高貴氣派與眾不同。
高雄福華大飯店中秋月餅自即日起開始預訂，凡憑福華聯名卡／貴賓卡、富邦／台新／華南銀行信用卡可享9折優惠，信用卡折扣不可與其他優惠重複使用。此外，凡大量訂購也可享優惠，20盒（含)以上95折， 40盒85折，60盒8折。月餅購滿50盒以上，免費提供同一地點宅配服務（限台灣本島、優惠不得併用）。
除了經典的廣式中秋月餅之外，高雄福華旗下的Hovii Cafe也將推出以多款人氣餅乾甜品組合而成的創意伴手禮，像是銷售排行常勝軍的夾心金磚或是起士棒、鹹Q餅、應景的鳳梨酥…等，通通可以買得到，更有限量的月見蛋黃酥讓老饕每年一再回購。由聯合數位文創主辦的西班牙國家舞團「卡門」將於9月9日至9月10日於衛武營國家戲劇院演出3場，雙人套票88折，購票請上udn售票網。看完表演別忘了要把美味的月餅帶回家！高雄福華月餅及伴手禮禮盒限時推出，欲購從速，以免向隅喔！活動詳情及預訂請洽：(07)230-7750。
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