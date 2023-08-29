聽新聞
test
0:00 / 0:00
日韓賞楓情報 關西大阪自由行最划算、小資愛首爾
暑假結束，秋天賞楓旺季即將接力起跑。旅遊電商平台KKday表示，今年第三季已下訂海外商品的旅客中，有30%購買日韓賞楓相關產品，家庭客首選日本北海道、大阪京都，小資族則喜好韓國首爾、釜山。
日本是全球紅葉最美的國度之一，關西地區的楓葉預計11月中下旬開始，包含奈良、嵐山、清水寺都是人氣賞楓景點；日本東北楓葉季節預計由10月中開始到11月中盛開，賞楓人氣景點包含國家名勝奧入瀨溪流、歷史名城弘前公園、絕美湖光的十和田湖，還可以體驗青森著名祭典「睡魔祭」的文化氛圍。四季皆有不同風貌的北海道，將於9月底起展現楓紅。
看好楓紅商機，KKday主打關西大阪來回機票12,999元起，可前往京都、嵐山、奈良等知名景點；九州推薦福岡五天四夜機加酒自由行，每人16,400元起；想帶來個家族旅遊，也有「釜山5日迷你小包團」、「北海道五日迷你小包團」，每人27,500元起，4至6人就能成團，另有關東、關西、首爾等賞楓團體行程，即日起下訂兩人同行，每人可現折1,000元。
此外，想直達各地賞楓秘境，KKday同步推出日本、韓國賞楓限定一日遊，日本推薦青森、茨城一日遊，8/31前報名可享7折起優惠，售價1,354元起；韓國推出雪嶽山、江原道、釜山等地賞楓一日遊，售價1,574元起。即日起至10/15，另有「中秋雙十出國趣」三重優惠折扣，包含新客88折、滿5,000元折300元，以及滿8,000元折750元等限量折扣優惠，以上三組折扣碼將於每周一限量釋出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言