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日韓賞楓情報 關西大阪自由行最划算、小資愛首爾

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「首爾6日賞楓迷你小包團」，前往賞楓名勝三大山，雞龍山、馬耳山、內藏山，並於京畿道和談林搭乘單軌列車輕鬆賞楓，每人團費38,900元起。圖／KKday提供
「首爾6日賞楓迷你小包團」，前往賞楓名勝三大山，雞龍山、馬耳山、內藏山，並於京畿道和談林搭乘單軌列車輕鬆賞楓，每人團費38,900元起。圖／KKday提供

暑假結束，秋天賞楓旺季即將接力起跑。旅遊電商平台KKday表示，今年第三季已下訂海外商品的旅客中，有30%購買日韓賞楓相關產品，家庭客首選日本北海道、大阪京都，小資族則喜好韓國首爾、釜山。

日本是全球紅葉最美的國度之一，關西地區的楓葉預計11月中下旬開始，包含奈良、嵐山、清水寺都是人氣賞楓景點；日本東北楓葉季節預計由10月中開始到11月中盛開，賞楓人氣景點包含國家名勝奧入瀨溪流、歷史名城弘前公園、絕美湖光的十和田湖，還可以體驗青森著名祭典「睡魔祭」的文化氛圍。四季皆有不同風貌的北海道，將於9月底起展現楓紅。

看好楓紅商機，KKday主打關西大阪來回機票12,999元起，可前往京都、嵐山、奈良等知名景點；九州推薦福岡五天四夜機加酒自由行，每人16,400元起；想帶來個家族旅遊，也有「釜山5日迷你小包團」、「北海道五日迷你小包團」，每人27,500元起，4至6人就能成團，另有關東、關西、首爾等賞楓團體行程，即日起下訂兩人同行，每人可現折1,000元。

此外，想直達各地賞楓秘境，KKday同步推出日本、韓國賞楓限定一日遊，日本推薦青森、茨城一日遊，8/31前報名可享7折起優惠，售價1,354元起；韓國推出雪嶽山、江原道、釜山等地賞楓一日遊，售價1,574元起。即日起至10/15，另有「中秋雙十出國趣」三重優惠折扣，包含新客88折、滿5,000元折300元，以及滿8,000元折750元等限量折扣優惠，以上三組折扣碼將於每周一限量釋出。

「北海道賞楓5日迷你小包團」，四人成團，可欣賞札幌藻岩山紅葉、搭乘層雲峽黑岳纜車，前往美瑛青池、白鬚瀑布等地，9月出發，每人團費49,900元起。圖／KKday提供
「北海道賞楓5日迷你小包團」，四人成團，可欣賞札幌藻岩山紅葉、搭乘層雲峽黑岳纜車，前往美瑛青池、白鬚瀑布等地，9月出發，每人團費49,900元起。圖／KKday提供
「京畿道和談林賞楓一日遊」，自首爾出發、專車接送往返，前往當地欣賞滿山滿谷的楓葉美景，售價1,693元起。圖／KKday提供
「京畿道和談林賞楓一日遊」，自首爾出發、專車接送往返，前往當地欣賞滿山滿谷的楓葉美景，售價1,693元起。圖／KKday提供

賞楓 日本 南韓

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