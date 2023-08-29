日韓賞楓情報 關西大阪自由行最划算、小資愛首爾

暑假結束，秋天賞楓旺季即將接力起跑。旅遊電商平台KKday表示，今年第三季已下訂海外商品的旅客中，有30%購買日韓賞楓相關產品，家庭客首選日本北海道、大阪京都，小資族則喜好韓國首爾、釜山。

日本是全球紅葉最美的國度之一，關西地區的楓葉預計11月中下旬開始，包含奈良、嵐山、清水寺都是人氣賞楓景點；日本東北楓葉季節預計由10月中開始到11月中盛開，賞楓人氣景點包含國家名勝奧入瀨溪流、歷史名城弘前公園、絕美湖光的十和田湖，還可以體驗青森著名祭典「睡魔祭」的文化氛圍。四季皆有不同風貌的北海道，將於9月底起展現楓紅。

看好楓紅商機，KKday主打關西大阪來回機票12,999元起，可前往京都、嵐山、奈良等知名景點；九州推薦福岡五天四夜機加酒自由行，每人16,400元起；想帶來個家族旅遊，也有「釜山5日迷你小包團」、「北海道五日迷你小包團」，每人27,500元起，4至6人就能成團，另有關東、關西、首爾等賞楓團體行程，即日起下訂兩人同行，每人可現折1,000元。