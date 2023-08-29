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iPad筆記神器「Goodnotes 6」6大AI功能全新升級 改錯字還會模仿筆跡超神奇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPad筆記神器「Goodnotes 6」全新登場，加入了許多獨特的AI技術。記者黃筱晴／攝影
iPad筆記神器「Goodnotes 6」全新登場，加入了許多獨特的AI技術。記者黃筱晴／攝影

喜愛用iPad做筆記的民眾，肯定都聽過「Goodnotes」這款好用的筆記App，在近期發布最新版的「Goodnotes 6」中，更加入了許多獨特的AI技術幫忙，保留手寫字體的獨特溫度，同時讓手寫筆記變得更聰明！

全新介面的Goodnotes 6，外觀上最明顯的升級就是可以客製自己的文件夾，自訂筆記本封面與內頁樣式，包括尺寸大小、紙張顏色、內頁橫線樣式，都能依照每次的筆記需求客製化調整，讓創建筆記功能更直覺。

而這次大幅進化的AI筆記技術，則是得力於蘋果的神經網路引擎，加上Goodnotes自行開發的AI模組，提供了6大便利新功能，包括塗劃刪除、畫圈套索2款筆觸新功能，以及拼寫檢查、單字預測補全、數學輔助、文稿助手4項與筆記內容相關的升級。

塗劃刪除

模仿手寫時不小心寫錯就會順手畫掉一樣的手勢，不需要另花時間將Apple Pencil切換成橡皮擦模式，就可以刪掉剛剛寫錯的內容，達成與手寫經驗一致的使用體驗。

畫圈套索

電子筆記最大優勢就是可以寫完再調整位置，只要把想移動的內容用筆圈起來接著點住就會變成套索功能，方便移動到頁面上不同位置，不用再擦掉重寫一次。

拼寫檢查

手寫筆記難免拼錯字，若AI認為某個單字可能拼字有錯，就會在下方出現紅色虛線，點擊就會跳出單字建議，幫助快速轉換成正確的拼字。更強大的是，竟然會模仿使用者筆跡、風格來改正單字。此項功能不需要連網就能使用，不過目前只有支援英文，之後可能會有德文、法文等其他拼寫類語言。

單字預測補全

除了幫你檢查寫好的，AI還會根據已經寫下的字母進行單字預測，單字寫到一半忘記怎麼拼，同樣可以模仿筆跡幫你快速補上。不過這個功能同樣只支援英文，且目前還在測試階段，年底前才會陸續更新推送給所有用戶。

AI數學輔助

團隊表示，因為Goodnotes創辦人是數學專長，因此特別著重數學相關的功能。用戶手寫數學式之後使用畫圈套索功能，點選「公式」就可以快速轉換精美的印刷字體，這對需要大量手寫公式的學生族是一大福音。另外，在「互動考試練習」中，AI也會針對解題內容辨識正確性，若發現算式可能有誤，也會在底下顯示紅色虛線提醒修正。

AI文稿助手

這個類似當紅ChatGPT功能的AI文稿助手，目前只能用在打字模式中，選取文字內容，按下第一個星號圖示，就會出現多個編輯功能，包括校正文法/拼字、改寫、改變不同風格語調、內容增長、內容縮短等選項，選取後會提供建議的修改內容，讓用戶自行選擇使用。不過就跟市面上其他AI模組需要不斷訓練一樣，建議使用者還是要自行檢查一下是否符合需求，不要一股腦直接套用。但可惜這目前也只支援英文，團隊表示，正在開發中文等其他語言。

而Goodnotes 6還有一個全新的「市集」功能，提供豐富的素材可以讓用戶另外下載、購買，目前有手帳、貼紙、模板、教育4大分類，用戶可依照自身筆記需求來添購，針對訂閱用戶則是直接送上免費的封面與貼紙包，讓你的筆記輕鬆就能與眾不同。

Goodnotes 6可在iOS、iPadOS和MacOS上免費下載，用戶可以免費創建最多3個筆記本，或用每年320元，或是960元一次買斷的方式來解鎖全部功能。不過，原本GoodNotes 5與新版Goodnotes 6並不通用，現有用戶仍然可以繼續免費使用GoodNotes 5，或者以最低5折的老用戶福利升級到Goodnotes 6。

新的AI數學輔助功能，可針對解題內容辨識正確性。記者黃筱晴／攝影
新的AI數學輔助功能，可針對解題內容辨識正確性。記者黃筱晴／攝影
Goodnotes 6為訂閱用戶直接送上免費的封面與貼紙包。記者黃筱晴／攝影
Goodnotes 6為訂閱用戶直接送上免費的封面與貼紙包。記者黃筱晴／攝影
Goodnotes 6全新市集功能，提供豐富的素材讓用戶另外下載、購買。記者黃筱晴／攝影
Goodnotes 6全新市集功能，提供豐富的素材讓用戶另外下載、購買。記者黃筱晴／攝影
拼寫檢查功能不只幫你挑錯字，還會模仿筆跡改正。記者黃筱晴／攝影
拼寫檢查功能不只幫你挑錯字，還會模仿筆跡改正。記者黃筱晴／攝影
訂閱用戶可以在市集中使用免費的「互動考試練習」，幫升學考試做足準備。記者黃筱晴／攝影
訂閱用戶可以在市集中使用免費的「互動考試練習」，幫升學考試做足準備。記者黃筱晴／攝影
AI文稿助手可以依照使用者需求改寫文字內容。記者黃筱晴／攝影
AI文稿助手可以依照使用者需求改寫文字內容。記者黃筱晴／攝影
只要把想移動的手寫內容用筆圈起來接著點住，就能移動到不同的位置。記者黃筱晴／攝影
只要把想移動的手寫內容用筆圈起來接著點住，就能移動到不同的位置。記者黃筱晴／攝影

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