開放陸客每日限2千人 業者：太少、光士林夜市5千人都容得下

陸委會日前宣布9月1日起恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天限額2000人次，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。士林夜市是台北市最大夜市，業者對於開放陸客來台樂觀其成，但直呼「太少，希望可再增加人數，甚至開放自由行旅客，效果應會更加顯著。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山認為「還是有幫助」，但是2000人次太少，建議人數還可以增加。相較其他夜市，士林夜市知名度較高且腹地大，不要說2000人，5000人都容得下。

蘇文山表示，現在每天都有外國觀光客來逛士林夜市，多為東南亞、日韓、歐美等地區。外國客來台觀光，每天都會去景點，加上團客行程既定，因此逛士林夜市是不分平假日，就連下雨天也照樣來，是很穩定的客群。

他舉例，下大雨或天氣熱，國人自己都不出門，反觀外國觀光客行程已排好，隔天可能就要移動其他縣市，當天晚上就會造訪士林夜市。

台北市士林夜市國際觀光發展協會總幹事魏啟倫坦言，開放2000人次大陸團客來台，對士林夜市幫助應該不大，因為士林夜市現在已不是唯一首選，其餘夜市也在虎視眈眈在等陸客，可能要等到政府真正完全開放才能見到效果，或端看旅行社的行程安排；如果是開放自由行旅客，效果應該會比較顯著。

魏啟倫指出，現階段消費者以台灣人居多，至少5成以上，其次為日本、韓國，再來是歐美國家等自由行旅客。他對於陸客來台樂觀其成，帶動商機仍視政府政策走向。