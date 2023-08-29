豐收而甜美 麗晶精品獻「黃金周購物禮遇」即日開跑

每到9月，全台百貨精品儼然掀起又一波精品採買熱潮。坐擁中山區精華地段的麗晶精品，將自今日8月29日起展開為期近三周的「黃金周購物禮遇」，除了預告將有頂級男裝KITON的強勢回歸，再有米其林星級餐廳新品牌入駐，讓VIP嬌客的購物體驗與味蕾感受，同步豐碩美好。

舉凡「黃金周購物禮遇」期間，麗晶精品消費2萬元起便可享5至8%的現金禮券回饋，同時每滿10萬、25萬或100萬，再有Nachtmann日耳曼之光點心缽、Sisley黑玫瑰亮眼水凝精靈、寶格麗浪漫玫香女性淡香精與台北晶華酒店住宿券等滿額好禮。

麗晶精品內的頂級珠寶、腕表、時裝品牌也紛紛端出亮點商品或獨家販售選品，例如寶格麗（BVLGARI）的Serpenti 18K玫瑰黑瑪瑙鑽石項鍊展現出靈蛇與貴金屬的律動之美，而寶詩龍（Boucheron）則有麗晶獨家的頂級高級珠寶系列Coquillage貝殼項鍊，展現出源自巴黎建築的奇思妙想；麗晶獨家品牌CINDY CHAO THE ART JEWEL則推薦了以塞納河盎然景色為靈感的2023 Black Label Masterpiece X大師系列「塞納河景色手環」，手環全數共鑲嵌1881顆寶石，除了令人目眩神迷，更展現出藝術家鬼斧神工的精湛光影魔法。

此外有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）則帶來一款Majestic Escapes頂級珠寶系列的Turquoise Waters珠寶套組，珠寶巧妙運用了鑽石、土耳其石和藍寶石構成屬於夏日的曼妙色彩協奏，當土耳其石的光滑圓潤對比上鑽石的閃耀火光、藍寶石的冷凝深邃，宛如地景上的人間奇蹟。

麗晶獨家品牌、義大利製鞋世家Gianvito Rossi的Rania鞋履，則將成為下一次宴會派對的閃亮主軸：鞋款使用頂級烏干紗材質搭配水鑽鑲嵌，絕美、浪漫。同樣也是麗晶獨家品牌的Stefano Ricci則有一款SR經典鱷魚皮手提/斜背兩用包，使用珍稀矜貴的鱷魚皮並施以源自古佛羅倫斯的工藝技法，疊加上品牌具高辨識度的老鷹造型，展現出洞見與氣勢。不容錯過的更有日系設計師品牌132 5. Issey Miyake，以「時間流逝」為題，巧妙結合獨家布料，讓服裝與人在動靜之際、散發哲思。