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強強聯手！媒體集團揮師群募市場 優嘖譜文娛新局

聯合新聞網／ 優嘖國際
嘖嘖宣告百億記者會，與優嘖啟動文化娛樂合作。由左至右：新媒體影音創作者協會副理事長張志祺、工業設計協會理事長張漢寧、優嘖國際總經理林倫慶、嘖嘖共同創辦人徐震、遠流出版事業董事長王榮文、雜學校創辦人蘇仰志、源源鋼藝創辦人王冠翔。圖 / 嘖嘖提供
嘖嘖宣告百億記者會，與優嘖啟動文化娛樂合作。由左至右：新媒體影音創作者協會副理事長張志祺、工業設計協會理事長張漢寧、優嘖國際總經理林倫慶、嘖嘖共同創辦人徐震、遠流出版事業董事長王榮文、雜學校創辦人蘇仰志、源源鋼藝創辦人王冠翔。圖 / 嘖嘖提供

台灣群眾募資市場再創新猷！適逢全台規模最大群眾募資平台嘖嘖在日前宣布突破百億里程碑，台灣極具指標性的媒體聯合報集團旗下品牌「有你共創」也在同一時間宣布正式進軍跨足文化娛樂群募市場，與嘖嘖強強聯手，創立「優嘖國際股份有限公司」，期待打造全台最大最完整的文化娛樂集資頻道。

是什麼樣的平台能讓民眾更親近、更容易理解創作理念與過程，同時又具備能讓作品得到完整曝光呈現，進而獲得充的資金及資源挹注呢？以上目標將都能透過「優嘖」來實現！透過結合嘖嘖積攢已久的強大平台宣傳能量，輔以「有你共創」近年耕耘文創娛樂產業的行銷創意整合能力，最後在聯合報系深厚且廣布的媒體實力做為後盾下，「優嘖」即將在今年下半年替台灣文化娛樂產業創造全新風貌。

Image on Freepik
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「聯合報集團多年來持續經營藝術展演、策展、以及海外群募經驗，跨足展覽、音樂戲劇、電影等多樣化的互動型態，積極開創所有的可能」。優嘖總經理林倫慶表示，有鑑於文娛產業近期的蓬勃發展，也得到大眾諸多關注，但往往卻受限於資金及市場等現實因素而無法盡情發揮，因此「優嘖」透過「群眾募資」以及「共創」的概念，加上純熟的展演相關活動經驗以及豐厚的媒體資源，就可以開創出更多可能！

Image by Freepik
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舉凡音樂、戲劇、電影再到運動等產業，都囊括在文化娛樂的範疇中，「優嘖」將扮演媒合產業與市場的重要角色，致力搭建雙方之間的橋樑，促進文化創意實踐。「優嘖的任務就是創造出更多可能，讓文化娛樂能有更多想像，連接未來」林倫慶這麼說道。

群眾募資 電影

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