創意和食「莞固茶寮」推新菜！旬菜旬魚十二菜膳最招牌
位於新店的創意和食「莞固茶寮」近期推出全新菜單，藉由時令元素入饌，提供旬菜旬魚十二菜膳、魚介三段重一汁九菜膳等餐點，還有日式上生和菓子、富士山錦玉、蘋果南瓜肉桂塔等甜品，帶給民眾不同的用餐體驗。
鄰近大坪林捷運站的「莞固茶寮」，乃是聲寶與日本餐飲集團GANKO合作引進的莞固系列餐廳之一，主打日本創意和食、和菓子茶點等特色。其中「旬菜旬魚十二菜膳」選用季節時蔬與旬魚入饌，在托盤中，一共呈現12道精緻料理，各有不同特色與滋味，兼具視覺與味覺享受，每套700元。「魚介三段重一汁九菜膳」則是在一份套餐中，透過刺身、燒烤、炸物3種不同型態，呈現魚肉的多樣變化，每套600元。至於「蒲燒鰻魚三吃御膳」，則以日式三吃吃法，帶來鰻魚的多層次風味，每套600元。
和菓子部份，店內提供以傳統製法製成的「日式上生和菓子」，可以看到完整富士山的「富士山錦玉」，其他還有蘋果南瓜肉桂塔、抹茶起司慕斯、日式醬油糰子等品項，為民眾帶來愉悅的餐後享受。
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