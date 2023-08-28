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「酸菜魚」限時5折！米塔「巴蜀大爺」開幕滿800送800
看好民眾的餐飲喜好，米塔集團近期於台北內湖科學園區推出旗下全新品牌「巴蜀大爺」，主打「酸菜魚」與川味料理。為慶祝新店開幕，8月31日前可享「酸菜魚5折」的限時優惠。
「巴蜀大爺」為米塔集團的第17個品牌，店內所提供的酸菜魚料理共計有麻辣、酸辣、龍骨蕃茄等3種口味，其中「巴蜀大爺酸菜魚」使用秘製醃菜、泡薑蒜與多種辛香料，加上鱸魚片、老油條、五花肉片等配料，帶來酸辣有勁的風味。「風味龍骨蕃茄魚」則使用番茄等六種新鮮蔬果大骨熬製而成，適合不吃辣的民眾。至於「重慶牛B麻辣魚」湯底以16種進口辛香料和大骨熬制，適合無辣不歡的民眾。
除此之外，店內還提供金字塔造型的「蝦仁炒飯」，還有「川味剁椒鱸魚」等不同的菜色，平均每人客單價約380元。為慶祝新店開幕，8月31日前，消費「巴蜀大爺酸菜魚(大份)」或「風味龍骨番茄魚(大份)」享5折優惠，採每日限量。另外到店消費滿800元，送800元餐點優惠券；內用消費滿300並打卡，加贈主廚私煲麻辣小滷1份。
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