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20間人氣「中秋禮盒」一次看！蛋黃酥、魚子醬月餅都有

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
楊嘉明烘焙所的「港式菠蘿鴛鴦酥」。圖／楊嘉明烘焙坊提供
楊嘉明烘焙所的「港式菠蘿鴛鴦酥」。圖／楊嘉明烘焙坊提供

中秋節的腳步越來越近，許多人也準備購買禮盒贈送親友。本次特別集結20間特色中秋禮盒，內容包括生乳捲、蛋黃酥、魚子醬月餅、曲奇餅乾等不同點心，讓民眾可依個人喜好挑選。（部份產品採限量販售，依品牌實際供應狀況為主）

【Lady M】

今年推出「MOONGLOW」中秋月餅禮盒，採圓拱型盒身設計，還帶有兔子、燈籠等圖騰設計，珠寶盒般的內部，裝有香港奇華餅家製作的抹茶班蘭風味奶皇月餅、玫瑰荔枝風味奶皇月餅、柚子風味奶皇月餅各2顆，現已開放預購，原價2,580元，早鳥價2,480元。

【老協珍】

老協珍今年攜手TWG Tea，推出「燕窩月餅禮盒＋TWG Tea手工純棉茶包」組合。內含使用印尼頂級官燕盞製成的燕窩月餅（法式栗子燕窩／港式奶皇燕窩），並搭配TWG Tea手工純棉茶包（法式伯爵茶／焦糖奶油茶，2擇1），每套1,590元。

【SUGARbISTRO 食糖製菓】

以棕櫚糖甜點為主的「SUGARbISTRO 食糖製菓」，今年將棕櫚糖結合屏東在地小農食材，創造出多種口味的「夾餡費南雪」，包括有玫瑰白巧覆盆莓、可可酒香櫻桃、紅豆金沙麻糬、蝦夷蔥馬告起司等口味，每盒10入，售價1,280元。另有夾餡費南雪搭配芙米花泡芙餅乾的組合，每盒880元。

【德麥食品】

德麥食品今年推薦4間位於台南的甜點店，包括「Convey傳遞甜點烘焙坊」、「O'PARIS法式甜點」、「奶油小聲」與「名坂奇洋菓子」，還有網路商城「En pâtisserie 大口心心」，各自推出野餐籃伴手禮盒、羅浮宮禮盒等不同選擇，同樣也是中秋送禮的特色選項。

【八月堂】

以可頌為明星商品的八月堂，針對中秋推出「極致奶油曲奇餅2入組」，標榜獲得國際食品界米其林 ITQI的2星榮譽，還有A.A.clean Label 的國際無添加食品驗證，除了有原味外，還有法芙娜巧克力口味，原價每組770元，優惠價690元。

【楓糖男孩】

來自日本的「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」今年推出台灣獨家限定禮盒，包括首度納入「楓糖年輪蛋糕」並搭配餅乾的「年輪蛋糕＆餅乾中秋禮盒」，每盒1,280元。另外還有集結楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪的綜合禮盒，18入950元，28入1,380元。

【大武山牧場】

本次推出兩款中秋禮盒。「月見甜夢」內含有經典原味、紅玉紅茶、法式可可、靜岡抹茶等4種口味蛋捲，另還有鳳梨雪花餅、柚香雪花餅，每盒890元。「莓夢成真」則是內含綜合莓果蛋入蛋捲、清香檸檬蛋入蛋捲，每盒680元。

【星球工坊】

今年推出的「繁星金兔中秋禮盒」，共有6種不同組合，包含玉米濃湯＋蔗香焦糖＋雙色地瓜，或是玉米濃湯＋青花椒米果＋玫瑰鹽焦糖等搭配，每盒3入，售價600～700元。同時今年還攜手唐氏症基金會、點點善cooseii，推出公益款「星月派對15入提盒」，每盒400元，售出一盒，即回饋唐氏症基金會10元。

【東京牛奶起司工房】

針對中秋，推出「東京牛奶起司工房中秋禮盒」，一次集結「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」、「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」及「草莓&馬斯卡彭起司夾心餅乾」等3種口味餅乾，並有3種尺寸規格，20入860元、25入1,100元，30入1,290元。

【台灣優格餅乾學院】

今年以台灣茶入餅，推出「茶香秋色」、「茗茶夢境」和「臺灣茶曲」等3款禮盒。其中「茶色秋香」包含鐵觀音Q奶月餅、紅玉QQ月餅、碧螺春芭樂月餅、烏龍茶腰果月餅、烏龍茶水滴巧克力酥、蜂蜜茶香酥、天然奶油愛心蝴蝶派等品項，每盒650元。

【日錦製造所】

日錦今年與「柴窯火腿製造所」攜手推出聯名禮盒。其中包括由干貝XO醬月餅變身而來的「XO橡子豬蜜香鹹蛋糕」以及「即食迷你火腿」各一條，搭配特製木盒包裝，成為月餅外的不同選擇，每組1,580元。

【Royal Caviar Club】

香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club，今年再度攜手甜點主廚Gaël Majchrzak使用黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，再分別搭配法國松露黑巧克力、馬達加斯加香草、義大利草莓及奶油乳酪，推出4種不同口味的魚子醬月餅，每顆月餅皆使用多達6克的魚子醬。每盒共計4入，每口為各一，每盒3,750元。

【後媽家】

以「和三盆蛋黃酥」為招牌的後媽家，今年更新配方，推出2.0版本「香草和三盆蛋黃酥」，酥餅皮兼具酥脆與化口性強的特色，並帶有淡淡的香草香，6入690元，9入1,035元。另外還有針對中秋節設計的「月光寶盒」，一次能吃得到蛋黃酥、月圓酥兒、綠豆椪等甜點，每盒1,095元

【玖尹】

主打新派粵式料理的玖尹，今年推出「花月蝶舞」月餅禮盒，內含有蓮蓉松子、烏龍茶蓮蓉、紅棗福圓、烏豆沙蛋黃口味月餅各一，外盒則是以繽紛的彩繪花卉帶來中秋祝福。每盒1,080元。

【唐緹】

今年推出不同內容的中秋限定禮盒。其中「璀璨繁芯」內含菠蘿芋頭金沙奶皇流芯、桃山奶皇麻糬流芯、京皇金沙蛋黃酥、烏豆金沙蛋黃酥等9種口味的月餅，每盒750元。「芯願寶盒」則吃得到12種口味的桃山皮流芯月餅及蛋黃酥，每盒888元。

【養心茶樓】

本次攜手版畫藝術家沐冉，合作創作出十週年限定版「琉心禮盒」，內含以新豬肉打造的新肉燥千層酥，還有XO咖哩酥、流心金棗酥等3種品項，每盒共計9入，售價590元。

【楊嘉明烘焙所】

今年推出多款中秋禮盒，其中主打款「港式菠蘿鴛鴦酥」將港式菠蘿皮與蛋黃酥巧妙結合，增添口感，6入599元，9入880元。另外還有「黑金菠蘿芋泥流沙」、「港式菠蘿芋頭肉鬆」，或是「千層奶黃流心酥」、「港式曲奇禮盒」等不同選擇。

【亞尼克】

亞尼克本季推出「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，以台南關山的柴燒黑糖，搭配澳洲乳源乳酪、北海道奶霜，打造出三重內餡風味，每條485元。另外還有「鹽之花曲奇花餅」、「莎布雷巧克力夾心禮盒」、「奶黃流心月餅松木禮盒」等多樣化的選擇。

【NOKE 忠泰樂生活】

今秋打造「2023世界冠軍蛋黃酥」，一次集結吳寶春、王鵬傑、陳撫光、李依錫等4位在國際烘焙大賽奪冠的烘焙主廚，推出8入裝綜合蛋黃酥禮盒，每位主廚作品各2入，每套1,580元。

【太保製餅】

甫於近期才正式於台北開設實體店面的太保製餅，今年推出多種組合的中秋禮盒。其中「雪白玉兔」內含靜岡抹茶紅豆錦花酥、雪白公主花果茶「嫦娥奔月」則有芝麻桂花錦花酥、嫦娥姊姊花果茶，每組459元。另還有紫珠寶盒、鳳梨酥禮盒。

養心茶樓攜手版畫藝術家沐冉，合作創作「琉心禮盒」。圖／養心茶樓提供
養心茶樓攜手版畫藝術家沐冉，合作創作「琉心禮盒」。圖／養心茶樓提供
唐緹推出吃得到12種口味月餅的「芯願寶盒」，888元。圖／唐緹提供
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NOKE 忠泰樂生活推出「2023世界冠軍蛋黃酥」。圖／NOKE 忠泰樂生活提供
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老協珍今年再度推出燕窩月餅。圖／老協珍提供
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「楓糖男孩」推出「年輪蛋糕&餅乾中秋禮盒」 。圖／楓糖男孩提供
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後媽家推出「香草和三盆蛋黃酥」，6入原價690元。圖／後媽家提供
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八月堂推出「極致奶油曲奇餅」，原價每組2入，770元。圖／八月堂提供
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東京牛奶起司工房推出多款中秋禮盒。圖／東京牛奶起司工房提供
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「SUGARbISTRO 食糖製菓」創造出多種口味的「夾餡費南雪」。圖／SUGARbISTRO 食糖製菓提供
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德麥食品今年推薦Convey傳遞甜點烘焙坊、O'PARIS法式甜點等田點店的中秋禮盒。圖／德麥食品提供
德麥食品今年推薦Convey傳遞甜點烘焙坊、O'PARIS法式甜點等田點店的中秋禮盒。圖／德麥食品提供
Royal Caviar Club今年再度推出4種不同口味的魚子醬月餅，每盒3,750元。圖／Royal Caviar Club提供
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玖尹推出「花月蝶舞」中秋月餅禮盒，1,080元。圖／玖尹提供
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今年中秋Lady M推出「MOONGLOW」中秋月餅禮盒。圖／Lady M提供
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星球工坊推出「繁星金兔中秋禮盒」。圖／星球工坊提供
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亞尼克推出「柴燒黑糖乳酪生乳捲」。圖／亞尼克提供
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日錦製造所攜手柴窯火腿製造所，跨界推出中秋禮盒。圖／日錦製造所提供
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大武山牧場推出「月見甜夢」、「莓夢成真」等蛋捲禮盒。圖／大武山牧場提供
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台灣優格餅乾學院今年以台灣茶入餅，推出「茶香秋色」、「茗茶夢境」和「臺灣茶曲」等3款禮盒。圖／台灣優格餅乾學院提供
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月餅 中秋節 蛋黃酥

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