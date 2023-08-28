快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

不老男神李棟旭俐落黑西裝現身 帥氣魅力吸粉追星癱瘓瑞士小鎮交通

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
不老男神李棟旭現身瑞士，帥氣魅力癱瘓小鎮交通。圖／摘自微博、instagram
不老男神李棟旭現身瑞士，帥氣魅力癱瘓小鎮交通。圖／摘自微博、instagram

韓星李棟旭長相帥氣、五官精緻圈粉無數，近期並未有戲劇作品要宣傳，但因為代言天梭表（TISSOT）的緣故，現身瑞士小鎮癱瘓了當地交通，顯見不老男神魅力。而且李棟旭替時裝雜誌拍攝的一系列大片，更使粉絲驚呼「這根本是20歲的人吧！」、「希望我40歲時也能像這樣」。

李棟旭先前到好友張度練的談話性節目，分享了他的日常生活，以及做家事的小訣竅等等，更霸氣表示「「我個人認為家事應該要男生做才對，因為要出力的家事其實很多，比較有力氣的人多做很合理」。內容曝光後也隨即引起了大量女網友討論，並直呼想把李棟旭「綁架回家」。今年只有主演韓劇「九尾狐傳1938」的李棟旭並沒有閒著，憑藉著精緻熟男形象，依舊是各個時裝雜誌常客，近期就接連的曝光了兩組截然不同風格大片。不僅如此，李棟旭在日前還以TISSOT的品牌大使身份現身瑞士少女峰山腳下的因特拉肯鎮，替專賣店開幕剪綵，高人氣也吸引了不少粉絲來追星，甚至一度癱瘓了當地交通，證明他的魅力受到國際認可。

現身瑞士因特拉肯TISSOT專賣店時，李棟旭就以黑色西裝搭配表徑35毫米的PRX系列自動上鍊金色表款。圖／摘自instagram
現身瑞士因特拉肯TISSOT專賣店時，李棟旭就以黑色西裝搭配表徑35毫米的PRX系列自動上鍊金色表款。圖／摘自instagram

而李棟旭也是個稱職的品牌大使，不管是拍攝時裝雜誌大片，還是出發到瑞士參加活動的機場造型，都分別配戴TISSOT的最新款的PRX系列，以及鍛造碳材質的Sideral腕表。像是現身瑞士因特拉肯TISSOT專賣店時，李棟旭就以黑色西裝搭配表徑35毫米的PRX系列自動上鍊金色表款，因為白皙的膚色，讓他看起來宛如「貴族吸血鬼」一般，有著凍齡的異色美感。

搭飛機前往瑞士時，李棟旭配戴了Sideral系列腕表。圖／摘自instagram
搭飛機前往瑞士時，李棟旭配戴了Sideral系列腕表。圖／摘自instagram

不老男神李棟旭現身瑞士，帥氣魅力癱瘓小鎮交通。圖／摘自微博
不老男神李棟旭現身瑞士，帥氣魅力癱瘓小鎮交通。圖／摘自微博

李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram
李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram

李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram
李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram

李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram
李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram

李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram
李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram

天梭表PRX系列自動上鍊腕表，35毫米表徑，金色PVD精鋼表殼與表鍊，25,700元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX系列自動上鍊腕表，35毫米表徑，金色PVD精鋼表殼與表鍊，25,700元。圖／TISSOT提供

天梭表Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳與精鋼表殼，搭配橡膠表帶，31,500元。圖／TISSOT提供
天梭表Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳與精鋼表殼，搭配橡膠表帶，31,500元。圖／TISSOT提供

瑞士 品牌

延伸閱讀

瑞士將5件流失文物返還大陸 含漢、唐、明代陶瓷器

倫敦警方破獲犯罪集團 尋回瑞士博物館失竊價值7800萬中國明代花瓶

張振聲癱瘓23年 父母赴台大陳情：提高照顧費至65萬

今年剛獲消防楷模…還來不及領獎 花蓮特搜小隊長赴瑞士受訓猝死

相關新聞

李棟旭俐落黑西裝現身瑞士 魅力吸粉追星癱瘓小鎮交通

韓星李棟旭長相帥氣、五官精緻圈粉無數，近期並未有戲劇作品要宣傳，但因為代言天梭表（TISSOT）的緣故，現身瑞士小鎮癱瘓...

《THE哆啦A夢展 台北 2023》登台！9月3日哆啦A夢生日 udn售票網獨家開賣

「每個人心中都有一個哆啦A夢！」不論是大朋友還小朋友，對哆啦A夢都充滿不同的想像及期待，這隻全世界最有名的貓型機器人，激發了全日本、甚至是全球許多人的夢想，以此為契機，《THE哆啦A夢展》誕生了。集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，創作出極富想像力且獨一無二的作品。

亞洲最大誠品書店開幕時間曝光 立體微型城市飄滿書香

誠品今天宣布，擁有1萬9千坪壯闊空間、緊鄰7千坪生態公園的亞洲最大誠品書店「誠品生活新店」，將於9月28（四）正式開幕，...

舒淇MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告完整公開 駕馭率性風衣、性感豹紋裝美暈全網

時裝品牌MICHAEL KOR完整公開了全球代言人舒淇所演繹的MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告，連設計師Michael Kors先生也表示「她就是會行走的女神典範！」而且不僅曝光了豹紋洋裝造型，更有都會女性不可或缺的風衣穿搭，讓網友們也看得心花怒放，甚至留言說「舒淇這名字變成美麗的形容詞」。

誠品新店9/28正式開幕 進駐品牌公開吃喝遊逛到深夜

讓新店人期待已久，誠品擁1萬9千坪的亞洲最大店「誠品生活新店」今宣布開業日期，將於9/28正式開幕，提前試營運時間後續公...

草莓椰子麵包、經典雞腿飯 萊爾富推古早味系列新品 單筆消費3件週週抽金條

吃來吃去，傳統古早味還是最經典不膩！萊爾富宣布即日起推出一系列復刻經典台灣味的麵包及便當新品，包括4款台式麵包車常見的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦