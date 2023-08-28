不老男神李棟旭俐落黑西裝現身 帥氣魅力吸粉追星癱瘓瑞士小鎮交通

韓星李棟旭長相帥氣、五官精緻圈粉無數，近期並未有戲劇作品要宣傳，但因為代言天梭表（TISSOT）的緣故，現身瑞士小鎮癱瘓了當地交通，顯見不老男神魅力。而且李棟旭替時裝雜誌拍攝的一系列大片，更使粉絲驚呼「這根本是20歲的人吧！」、「希望我40歲時也能像這樣」。

李棟旭先前到好友張度練的談話性節目，分享了他的日常生活，以及做家事的小訣竅等等，更霸氣表示「「我個人認為家事應該要男生做才對，因為要出力的家事其實很多，比較有力氣的人多做很合理」。內容曝光後也隨即引起了大量女網友討論，並直呼想把李棟旭「綁架回家」。今年只有主演韓劇「九尾狐傳1938」的李棟旭並沒有閒著，憑藉著精緻熟男形象，依舊是各個時裝雜誌常客，近期就接連的曝光了兩組截然不同風格大片。不僅如此，李棟旭在日前還以TISSOT的品牌大使身份現身瑞士少女峰山腳下的因特拉肯鎮，替專賣店開幕剪綵，高人氣也吸引了不少粉絲來追星，甚至一度癱瘓了當地交通，證明他的魅力受到國際認可。

現身瑞士因特拉肯TISSOT專賣店時，李棟旭就以黑色西裝搭配表徑35毫米的PRX系列自動上鍊金色表款。圖／摘自instagram

而李棟旭也是個稱職的品牌大使，不管是拍攝時裝雜誌大片，還是出發到瑞士參加活動的機場造型，都分別配戴TISSOT的最新款的PRX系列，以及鍛造碳材質的Sideral腕表。像是現身瑞士因特拉肯TISSOT專賣店時，李棟旭就以黑色西裝搭配表徑35毫米的PRX系列自動上鍊金色表款，因為白皙的膚色，讓他看起來宛如「貴族吸血鬼」一般，有著凍齡的異色美感。

搭飛機前往瑞士時，李棟旭配戴了Sideral系列腕表。圖／摘自instagram

不老男神李棟旭現身瑞士，帥氣魅力癱瘓小鎮交通。圖／摘自微博

李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram

李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram

李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram

李棟旭替時裝雜誌拍攝風格大片，演繹TISSOT新款腕表。圖／摘自instagram

天梭表PRX系列自動上鍊腕表，35毫米表徑，金色PVD精鋼表殼與表鍊，25,700元。圖／TISSOT提供