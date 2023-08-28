舒淇MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告完整公開 駕馭率性風衣、性感豹紋裝美暈全網
時裝品牌MICHAEL KOR完整公開了全球代言人舒淇所演繹的MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告，連設計師Michael Kors先生也表示「她就是會行走的女神典範！」而且不僅曝光了豹紋洋裝造型，更有都會女性不可或缺的風衣穿搭，讓網友們也看得心花怒放，甚至留言說「舒淇這名字變成美麗的形容詞」。
49歲的女星舒淇只要現身鏡頭前，就是話題保證！雖然近期影劇作品較少，但舒淇仍用不同的形式出現在大家面前，像是接連成為數個品牌代言人，以及獲選擔任80屆威尼斯影展主競賽單元評審並將出席影展活動等。不僅如此，舒淇仍憑藉著魅力成為多本時裝雜誌最重要的9月號封面，顯見她的影響力，近期雜誌也公布時裝大片，每一張都張力十足，詮釋人間女神的風範。而舒淇代言的時裝品牌MICHAEL KORS也選在此刻曝光最新MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告，由攝影師Nick Yang掌鏡，取景於上海半島酒店，以歷史悠久的上海外灘繁華江岸為背景，舉手投足都讓人難以移開目光。
在MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告中，舒淇出現在落日黃昏時分，一襲黑色率性西裝造型穿越酒店長廊，搭配Parker帝國包同行，袋蓋上Empire Logo矚目精緻，投射出光影綺夢的都市景象。而下一個鏡頭，華燈初上穿梭於都市的斑斕燈火，舒淇換上豹紋裙裝釋放豔麗氣場， 定調出品牌的奢華魅力和Jet Set精神。此外，舒淇還演繹了深丹寧緹花風衣、翡翠綠緞面罩衫等單品，同樣讓畫面美不勝收。
MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列重點元素，包括了Empire Logo點綴在外套和配飾細節處，豹紋印花為日常穿搭和晚裝造型增色。在配飾方面如豹紋印花的Mila肩背包、Empire Logo印花托特包，以及經典時尚的Parker帝國包和Heather鍊袋包，延續一貫的時尚與前衛魅力。
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