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舒淇MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告完整公開 駕馭率性風衣、性感豹紋裝美暈全網

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌代言人舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供
品牌代言人舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供

時裝品牌MICHAEL KOR完整公開了全球代言人舒淇所演繹的MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告，連設計師Michael Kors先生也表示「她就是會行走的女神典範！」而且不僅曝光了豹紋洋裝造型，更有都會女性不可或缺的風衣穿搭，讓網友們也看得心花怒放，甚至留言說「舒淇這名字變成美麗的形容詞」。

49歲的女星舒淇只要現身鏡頭前，就是話題保證！雖然近期影劇作品較少，但舒淇仍用不同的形式出現在大家面前，像是接連成為數個品牌代言人，以及獲選擔任80屆威尼斯影展主競賽單元評審並將出席影展活動等。不僅如此，舒淇仍憑藉著魅力成為多本時裝雜誌最重要的9月號封面，顯見她的影響力，近期雜誌也公布時裝大片，每一張都張力十足，詮釋人間女神的風範。而舒淇代言的時裝品牌MICHAEL KORS也選在此刻曝光最新MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告，由攝影師Nick Yang掌鏡，取景於上海半島酒店，以歷史悠久的上海外灘繁華江岸為背景，舉手投足都讓人難以移開目光。

舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列豹紋緹花無袖洋裝與Heather黑色牛皮大型鍊帶包。圖／MICHAEL KORS提供
舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列豹紋緹花無袖洋裝與Heather黑色牛皮大型鍊帶包。圖／MICHAEL KORS提供

在MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告中，舒淇出現在落日黃昏時分，一襲黑色率性西裝造型穿越酒店長廊，搭配Parker帝國包同行，袋蓋上Empire Logo矚目精緻，投射出光影綺夢的都市景象。而下一個鏡頭，華燈初上穿梭於都市的斑斕燈火，舒淇換上豹紋裙裝釋放豔麗氣場， 定調出品牌的奢華魅力和Jet Set精神。此外，舒淇還演繹了深丹寧緹花風衣、翡翠綠緞面罩衫等單品，同樣讓畫面美不勝收。

舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列深丹寧緹花風衣和Gigi Empire深丹寧緹花大型托特包。圖／MICHAEL KORS提供
舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列深丹寧緹花風衣和Gigi Empire深丹寧緹花大型托特包。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列重點元素，包括了Empire Logo點綴在外套和配飾細節處，豹紋印花為日常穿搭和晚裝造型增色。在配飾方面如豹紋印花的Mila肩背包、Empire Logo印花托特包，以及經典時尚的Parker帝國包和Heather鍊袋包，延續一貫的時尚與前衛魅力。

舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列翡翠綠緞面罩衫和Parker森林綠金屬飾側背帝國包。圖／MICHAEL KORS提供
舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列翡翠綠緞面罩衫和Parker森林綠金屬飾側背帝國包。圖／MICHAEL KORS提供

舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列深丹寧緹花風衣和Gigi Empire深丹寧緹花迷你斜背托特包。圖／MICHAEL KORS提供
舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列深丹寧緹花風衣和Gigi Empire深丹寧緹花迷你斜背托特包。圖／MICHAEL KORS提供

舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列豹紋緹花無袖洋裝與Mila豹紋圖騰馬毛鍊帶小型肩背包。圖／MICHAEL KORS提供
舒淇演繹MICHAEL Michael Kors秋冬系列豹紋緹花無袖洋裝與Mila豹紋圖騰馬毛鍊帶小型肩背包。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列豹紋緹花無袖洋裝，16,600元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列豹紋緹花無袖洋裝，16,600元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列Parker森林綠金屬飾側背帝國包，22,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列Parker森林綠金屬飾側背帝國包，22,000元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列翡翠綠緞面罩衫16,600元與深駝色工裝褲12,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列翡翠綠緞面罩衫16,600元與深駝色工裝褲12,500元。圖／MICHAEL KORS提供

Gigi Empire深丹寧緹花大型托特包，18,700元。圖／MICHAEL KORS提供
Gigi Empire深丹寧緹花大型托特包，18,700元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列Hamilton黑色鎖鍊牛皮高跟涼鞋，15,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列Hamilton黑色鎖鍊牛皮高跟涼鞋，15,700元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列Parker駝色緹花金屬飾側背帝國包，22,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列Parker駝色緹花金屬飾側背帝國包，22,000元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列Chelsea黑色牛皮後繫帶高跟鞋，11,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列Chelsea黑色牛皮後繫帶高跟鞋，11,400元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列Heather黑色牛皮大型鍊帶包，16,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列Heather黑色牛皮大型鍊帶包，16,500元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列黑色雙排扣西裝外套26,000元與靴型褲21,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列黑色雙排扣西裝外套26,000元與靴型褲21,500元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列深丹寧緹花風衣，30,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列深丹寧緹花風衣，30,000元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列Gigi Empire深丹寧緹花迷你斜背托特包13,300元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列Gigi Empire深丹寧緹花迷你斜背托特包13,300元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors秋冬系列Mila豹紋圖騰馬毛鍊帶小型肩背包，20,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors秋冬系列Mila豹紋圖騰馬毛鍊帶小型肩背包，20,400元。圖／MICHAEL KORS提供

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