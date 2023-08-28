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日本核汙水排放惹議 陳吉仲：目前檢測數據安全 任何疑慮會向日方反映

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
日本福島廢水排放惹議，農業部長陳吉仲（中）今表示，任何疑慮會立即向日方反映。記者謝進盛／攝影
日本福島廢水排放惹議，農業部長陳吉仲（中）今表示，任何疑慮會立即向日方反映。記者謝進盛／攝影

針對日本政府開始排放福島核汙水，農業部長陳吉仲今表示，目前所有檢測數據是安全的，只要有任何疑慮，政府會即刻向日方反映，為全民安全把關。

陳吉仲說，國際相關組織有監測，政府跨部會有共同合作針對所有台灣周遭水體及重要水產品全面監測檢測，相關檢測結果公布給消費者。日本排放含氚廢水，秋刀魚海域水產品檢測及周遭水產品，科學議題秉持科學根據，目前所有檢測數據是安全的，只要有任何疑慮會向日方反映。

媒體詢問，今年2、3月國內雞蛋生產不足時，政府針對雞蛋價差做補助爭議。陳吉仲說，若未適時專案進口，雞蛋價格漲更高，最後受害還是消費者，專案進口成本遠低蛋價及消費者福利效益，整個專案進口效益遠高於成本，歡迎所有社會大眾檢視農業部每一筆預算，政府只有兩個目標，農民賺錢才會養更多雞，才能確保消費者需要的糧食安全。

陳吉仲 雞蛋 蛋價

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