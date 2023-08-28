日本核汙水排放惹議 陳吉仲：目前檢測數據安全 任何疑慮會向日方反映
針對日本政府開始排放福島核汙水，農業部長陳吉仲今表示，目前所有檢測數據是安全的，只要有任何疑慮，政府會即刻向日方反映，為全民安全把關。
陳吉仲說，國際相關組織有監測，政府跨部會有共同合作針對所有台灣周遭水體及重要水產品全面監測檢測，相關檢測結果公布給消費者。日本排放含氚廢水，秋刀魚海域水產品檢測及周遭水產品，科學議題秉持科學根據，目前所有檢測數據是安全的，只要有任何疑慮會向日方反映。
媒體詢問，今年2、3月國內雞蛋生產不足時，政府針對雞蛋價差做補助爭議。陳吉仲說，若未適時專案進口，雞蛋價格漲更高，最後受害還是消費者，專案進口成本遠低蛋價及消費者福利效益，整個專案進口效益遠高於成本，歡迎所有社會大眾檢視農業部每一筆預算，政府只有兩個目標，農民賺錢才會養更多雞，才能確保消費者需要的糧食安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言