《THE哆啦A夢展 台北 2023》登台！9月3日哆啦A夢生日 udn售票網獨家開賣
「每個人心中都有一個哆啦A夢！」不論是大朋友還小朋友，對哆啦A夢都充滿不同的想像及期待，這隻全世界最有名的貓型機器人，激發了全日本、甚至是全球許多人的夢想，以此為契機，《THE哆啦A夢展》誕生了。集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，創作出極富想像力且獨一無二的作品。
《THE哆啦A夢展》從東京起跑，在日本巡迴10多個城市後，終於要在今年12/16（六）於中正紀念堂1展廳登場，主辦單位特地選在9/3（日）哆啦A夢生日這天，在 udn售票網搶先獨家開賣，全期最優惠360元單人預售票、700元雙人套票，以及期間限定的圖錄套票、日本進口村上隆資料夾套票等，都是喜歡哆啦A夢的鐵粉們不能錯過的品項。
獨一無二的創作風格 向哆啦A夢致敬
11年前的「哆啦A夢誕生前100年特展」席捲台灣北中南，締造破百萬觀展人次驚人紀錄，顯見台灣民眾對哆啦A夢的熱愛。
睽違11年，擁有超高人氣的《THE 哆啦A夢展 台北 2023》宣告將於今年12月在台展出。展覽共邀請28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，全新創作獨具風格的哆啦A夢作品，包括在國際上極具知名度的村上隆、奈良美智、蜷川實花，以及多位日本超夯的新銳藝術家共同參與。藝術家們以獨具一格的創作方式，展現出哆啦A夢在他們心中的形象，更透過作品，傳遞想要表達的價值觀與文化象徵，這些創作帶領大家進入一個全新的哆啦A夢世界。
村上隆的作品「這樣的事情真好 能實現的話更好」，結合了他的代表作《花》與《哆啦A夢》，在高3公尺、寬6公尺的巨幅畫作中和諧共處，繽紛的花朵中蘊藏眾多著名漫畫場景；奈良美智筆下的哆啦美，融入他獨特的創作風格；蜷川實花以和哆啦A夢一日約會為主題，展現不同風貌的哆啦A夢。每一件作品都富含了藝術家對哆啦A夢的情感，讓哆啦A夢不再僅是一個漫畫角色，更是傳遞情感與展現當代藝術的媒介。
《THE 哆啦A夢展 台北 2023》不僅有精彩的繪畫與平面攝影創作，更有許多以複合媒材、影像、立體裝置的呈現，如增田賽巴斯汀的「終極兵器」，運用從世界各地蒐集而來的繽紛媒材，創作出巨大的哆啦A夢，同時呈現世界各地不同的色彩；還有3公尺以上、以電影「大雄的宇宙小戰爭」為發想的巨幅美少女靜香；以及運用皮革拼接、高達5公尺的作品，描繪靜香一行人在洞窟裡的原始面貌。更多顛覆想像、獨一無二的哆啦A夢藝術創作，都在《THE 哆啦A夢 台北 2023》，今年寒假，邀請熱愛哆啦A夢的大家，走進展場，共同感受這場與眾不同的藝術饗宴。
9/3哆啦A夢生日 預售票正式開賣！圖錄套票CP值超高，所有作品一次珍藏
9/3（日）哆啦A夢生日這天，中午12點 udn售票網獨家開賣！除了最優惠360元預售單人票、700元預售雙人套票外，更推出期間限定《THE哆啦A夢展 台北 2023》圖錄套票，除了一次收藏展覽所展示的作品外，還包含藝術家的創作契機及訪談，另外還推出日本進口的村上隆資料夾套票，限定優惠絕對不容錯過。
日本進口周邊商品、展覽現場獨家販售
《THE 哆啦A夢展 台北 2023》的商品也是精采可期，獨家進口日本藝術家作品周邊，包括藝術家與哆啦A夢聯名的杯盤、各式T恤、帆布袋或辦公室實用小物，包準買到荷包大失血。
《THE哆啦A夢展 台北 2023》將於2023/12/16-2024/4/7在台北中正紀念堂第1展廳展出，邀請所有喜愛哆啦A夢和當代藝術家創作的粉絲們，一起參加這場睽違11年、哆啦A夢X 28組藝術家攜手打造的藝術饗宴。詳情請上官方網站查詢，購票請上 udn售票網。
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