新北人的小確幸！PASTAIO這道新菜 只有新店吃得到

主打口味多元新鮮手工義大利麵的當代義式料理餐廳PASTAIO，光復、內湖、新店三家店，即日起推出多款夏季新菜。酸辛香的「沙丁煙花白吉他麵」、輕辣爽口的「清炒辣腸貓耳麵」、清爽甘美的「義式瑞可塔燉菜通心長管麵」，在三家店同步上市；各店另有獨家限定料理，粉絲務必鎖定。

新店分店限定的「松露炸飯球」將松露奶油胡椒醬燉飯包覆莫札瑞拉起司，外覆細緻麵包粉炸至表皮金黃酥香，佐巴薩米克醋及現刨新鮮黑松露，為義大利西西里著名小吃炸飯糰（Arancini），穿上奢華外衣。

光復店與內湖店另推出「拿坡里燉章魚」、「香煎章魚腳」、「憤怒章魚橄欖直麵」、「修道院乾酪檸檬太陽餃」。

「拿坡里燉章魚」以自製番茄章魚醬汁慢燉三小時再靜置一晚的章魚腳，口感緊實而柔軟，鹹香入味。「香煎章魚腳」柔軟帶嚼勁，莎莎醬增添酸香風味，適合多人分享，搭配啤酒更Chill。「憤怒章魚橄欖直麵」微辣鮮香，彷彿徜徉南義熱情陽光。「修道院乾酪檸檬太陽餃」佐以現刨花朵般優雅的瑞士修道士起司、山火腿片及芝麻葉享用，乾酪特有的濃醇熟成核果香氣及鹹香油潤火腿，與滋味清新芬芳的檸檬太陽餃共譜美味華麗樂章。