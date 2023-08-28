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麥當勞「香芋派」回歸！限量「螯龍蝦堡」每顆385元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「螯龍蝦堡」單點385元，套餐450元。圖／麥當勞提供
「螯龍蝦堡」單點385元，套餐450元。圖／麥當勞提供

麥當勞宣佈，自8月30日至9月19日期間，將首度使用100%野生美洲螯龍蝦，限店推出「螯龍蝦堡」，全台限量30萬份。另外人氣甜點「香芋派」也將於8月30日重新回歸。

限量登場的「螯龍蝦堡」，使用野生美洲螯龍蝦打造而成，以熟食冷拌的料理方式，搭配清爽的檸檬蛋黃醬，以及切絲、原葉生菜，最後夾入塗上無鹽奶油的香烤布里歐麵包中，突顯出螯龍蝦的甘甜滋味，單點385元，套餐450元。採限店限量販售。

此外，採用芋泥與芋頭顆粒作為內餡的「香芋派」，將於8月30日重新回歸，單點35元。同時全新「秘魯高原之星單品咖啡」也將於8月30日同步登場，使用秘魯安地斯山脈孕育的阿拉比卡豆，經水洗法帶出層層交疊的莓果、堅果與奶油巧克力香氣。「秘魯高原之星單品美式 (冰/熱)」每杯75元；「秘魯高原之星單品那堤 (冰/熱)」每杯95元。活動期間購買1杯單品咖啡，即贈1個單品咖啡杯墊。

8月30日至9月19日期間，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，且消費滿38元，並於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享「大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)」買1送1（5擇1）。同時段的每日晚間22點至凌晨3點，使用麥當勞歡樂送訂餐，指定套餐優惠價最高享79折。

「螯龍蝦堡」標榜使用100%野生螯龍蝦肉製成。圖／麥當勞提供
「螯龍蝦堡」標榜使用100%野生螯龍蝦肉製成。圖／麥當勞提供
「香芋派」將於8月30日重新回歸，單點35元。圖／麥當勞提供
「香芋派」將於8月30日重新回歸，單點35元。圖／麥當勞提供
「螯龍蝦堡」將採限店供應，全台限量30萬組。圖／麥當勞提供
「螯龍蝦堡」將採限店供應，全台限量30萬組。圖／麥當勞提供

秘魯 麥當勞 咖啡

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