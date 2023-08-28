走跳世界／越南會安 世遺古鎮漫步

位於越南中部的峴港、會安，一直都是中越旅遊的熱門城市。更因為湛藍的海岸風光、文化遺產與美食，吸引許多度假飯店進駐。其中位於會安南方的「會安南岸新世界海灘度假酒店」也在今年正式開幕，成為旅客的放鬆新選擇。

從狹長的國土形狀來看，越南南北距離超過1,600公里，造就北、中、南越各區極為不同的個性及特色。其中「峴港」為中越最大城市，因美麗的沙灘而擁有「東方夏威夷」的美譽。至於「會安」位於峴港南方約40公里處，以「會安古城」聞名。近年受惠航班直飛的便捷性，加上IG打卡熱潮的推波助瀾，都讓中越成為旅客出遊新歡。

質地細緻的白色沙灘，乃是峴港、會安的招牌特色。記者陳睿中／攝影

酒店房景 海景風光視野佳

甫於今年4月底全新開幕的「會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort，以下簡稱新世界海灘酒店）」隸屬於占地千頃的「會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部」第一階段計畫的一部分，亦是整個度假區內的第4間飯店。全棟飯店共設有330間房，並提供至尊全海景套房、特級豪華海景、高級海景等6種房型，均可在房內享有絕佳的海景風光。

相較於商務型的飯店房間裝潢，新世界海灘酒店的公共空間更為精彩！在高低錯落的數個戶外泳池，大小朋友可以盡情嬉戲玩水，入住期間甚至還遇上泳池派對、泡泡派對等活動，房客亦可參與SUP、水中健身等課程。

酒店度假村 有15風格餐廳

泳池周圍充滿熱帶綠意，還有許多吊床、躺椅可供休息放空，亦有泳池酒吧可以小酌一杯。穿過一小段路，就可以走入中越著名的細白沙灘戲水。綿延數公里的海岸線搭配上夕陽餘韻，更顯浪漫。度假區還設有「PLAY」親子遊戲室，裡面有球池、溜滑梯、彩繪區與許多遊具，很適合讓孩子們釋放電力。

新世界海灘酒店採度假村的型態，因此設置有15間風格各異的餐廳，包括越、韓、粵式餐廳，還有燒烤牛排館，方便房客依照喜好用餐。不過個人最喜歡的空間，就是行政酒廊「Quang Nam House」，此處揉合多種風格，讓每個角落呈現截然不同的休憩氛圍，非常適合拍攝打卡美照。酒廊內的雞尾酒吧、撞球檯、DJ台、料理廚房等元素，皆為度假時光增添豐富性。

度假村內的會安南岸高爾夫球俱樂部，被評選為「越南最佳高爾夫球場」。記者陳睿中／攝影

18洞高球場 入選世界百強

入住飯店期間，發現多數房客都是韓國旅客。業者透露，除了韓國人喜歡來中越度假外，更有許多高爾夫愛好者，專程從韓國前來打球。度假村內的會安南岸高爾夫球俱樂部（Hoiana Shores Golf Club）是由Robert Trent Jones Jr.所設計的18洞高爾夫球場，被評選為「越南最佳高爾夫球場」，也是唯一入選「世界百強高爾夫球場」的亞洲高爾夫球場，沿著海岸而建的球場擁有遼闊海景、挑戰性高，極具樂趣。

自飯店向外延伸，會安最知名的景點，莫過於「會安古鎮」。過去在17、18世紀時，會安是一處匯聚中國、日本、南洋、歐洲等不同地區商船的重要港口，加上歷經法國殖民的背景，讓會安堆疊出豐富的異國文化元素，營造出獨特的混搭感，同時又保有極具時代意義的建築物，因此會安古鎮也被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。

酒店內的行政酒廊Quang Nam House，提供現場調酒服務。記者陳睿中／攝影

會安古鎮 燈籠打卡店興起

會安古鎮沿河粗略分為舊區與新區，十多年前首次造訪時，就喜歡上這個地方。在舊區的石板街道上，可以看見許多又深又窄的兩層式傳統建築，以及見證華人經商足跡的廣東會館、福建會館、潮州會館等會館，另還有多處古宅、寺廟，路旁則有販售紀念品的店家、咖啡店，或是賣著傳統小吃的小販。整體而言，會安散發出一股古鎮獨有的緩慢與閒適步調，非常適合放慢腳步細細探索。至於在隔著一條河的新區，商業氣息較為濃厚，有著大批攤販與夜市市集，更有多間專為拍照設置的「燈籠打卡店」。

SAMPAN蘭姆酒廠，乃是會安唯一的蘭姆酒廠。記者陳睿中／攝影

「燈籠打卡店」的興起，乃是因為過去在黃昏時分，會安家家戶戶都會點上燈籠，鎮上還有販售多彩燈籠的店鋪，加上河流內的遊船、水燈，整體構成一副極為美麗的畫面，是許多旅客到訪必拍的美照素材，燈籠也成為熱門的會安紀念品。如今隨著時代轉變，燈籠店已將彩色燈籠布置成專門拍照用的打卡牆，還會在現場協助架設燈光，每人收費10,000越幣（約台幣19元）。雖然拍照起來的效果更好，但總是少了點早年古樸而真實的氣氛。

會安古鎮留有許多古色古香、異國風格交錯的建築，非常迷人。記者陳睿中／攝影

若想在會安找尋不同的旅遊體驗，不妨再到「SAMPAN蘭姆酒廠」晃晃。2018年時，兩名喜愛蘭姆酒的法國人看中會安穩定的氣候條件，在當地設立SAMPAN蘭姆酒廠，選用在地的甘蔗與在地員工，釀造具有在地特色的蘭姆酒，同時還是會安唯一的蘭姆酒廠。

酒廠的規模不大，但是生產的蘭姆酒已經獲得許多獎項。遊客在此，也能夠快速認識蘭姆酒的生產過程。現場除了販售多款蘭姆酒與調酒之外，亦提供品酒體驗。對於想在午後來點微醺感的旅人而言，也是別有風味的越南體驗。

在度假區的泳池內，可以體驗SUP、水中健身等課程。記者陳睿中／攝影

越南簽證

近年越南因旅遊簽證辦理費用高達3,000～6,000元，因此衝擊旅客出遊意願。自8月15日起，越南政府公告，將向所有國家和地區公民發放電子簽證。現在台灣旅客赴越南觀光可直接申請電子簽證，費用為美元25元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康