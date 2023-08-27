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遠距會議也像親臨現場 羅技Sight AI全景桌面攝影機打造零死角會議

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新Sight AI全景桌面攝影機，擁有智慧多人取景功能，與會議室前置攝影機完美搭配，讓每位與會者的聲音、表情和非語言動作都能夠清晰捕捉。圖／羅技提供
全新Sight AI全景桌面攝影機，擁有智慧多人取景功能，與會議室前置攝影機完美搭配，讓每位與會者的聲音、表情和非語言動作都能夠清晰捕捉。圖／羅技提供

疫情過後回不去的，除了依然習慣靠外送解決一切，還有線上會議的即時與便利性。近年隨著全球企業對遠距工作和混合辦公的需求增加，視訊會議設備的要求不再只是「有」就可以，更要求可以兼顧所有工作場景。

Logitech羅技宣布再推出2款全新商品Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統以及Sight AI全景桌面攝影機，其中Sight AI全景桌面攝影機擁有智慧多人取景功能的315°視角和雙4K攝影鏡頭，透過最新AI技術，在與Rally Bar、Rally Bar Mini搭配使用時，可以自動提供正面與中央2種視角，清楚捕捉每個與會者的聲音表情與動作，消除遠距會議可能造成的溝通落差。

而Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統則是專為6人以下的小型房間和會議室設計，看準目前公司會議小組規模經常更精巧有彈性，開會時間不長但可能次數更頻繁的需求，補足目前Rally視訊會議系列主要針對中大型會議室設計的產品缺口。

Logitech for Business打造一系列配備AI智能技術的視訊會議設備，滿足不同類型的工作場所需求，迎接多元化的視訊辦公型態。圖／羅技提供
Logitech for Business打造一系列配備AI智能技術的視訊會議設備，滿足不同類型的工作場所需求，迎接多元化的視訊辦公型態。圖／羅技提供
Rally Bar Huddle為適用於小型會議室的全功能視訊會議系統，具備隱私遮罩、可更換外罩和多種安裝方式等特色功能。圖／羅技提供
Rally Bar Huddle為適用於小型會議室的全功能視訊會議系統，具備隱私遮罩、可更換外罩和多種安裝方式等特色功能。圖／羅技提供
Sight AI全景桌面攝影機，擁有智慧多人取景功能，多人會議也能兼顧所有人的溝通需求。圖／羅技提供
Sight AI全景桌面攝影機，擁有智慧多人取景功能，多人會議也能兼顧所有人的溝通需求。圖／羅技提供

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