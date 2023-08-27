遠距會議也像親臨現場 羅技Sight AI全景桌面攝影機打造零死角會議

疫情過後回不去的，除了依然習慣靠外送解決一切，還有線上會議的即時與便利性。近年隨著全球企業對遠距工作和混合辦公的需求增加，視訊會議設備的要求不再只是「有」就可以，更要求可以兼顧所有工作場景。

Logitech羅技宣布再推出2款全新商品Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統以及Sight AI全景桌面攝影機，其中Sight AI全景桌面攝影機擁有智慧多人取景功能的315°視角和雙4K攝影鏡頭，透過最新AI技術，在與Rally Bar、Rally Bar Mini搭配使用時，可以自動提供正面與中央2種視角，清楚捕捉每個與會者的聲音表情與動作，消除遠距會議可能造成的溝通落差。