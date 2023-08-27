遠距會議也像親臨現場 羅技Sight AI全景桌面攝影機打造零死角會議
疫情過後回不去的，除了依然習慣靠外送解決一切，還有線上會議的即時與便利性。近年隨著全球企業對遠距工作和混合辦公的需求增加，視訊會議設備的要求不再只是「有」就可以，更要求可以兼顧所有工作場景。
Logitech羅技宣布再推出2款全新商品Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統以及Sight AI全景桌面攝影機，其中Sight AI全景桌面攝影機擁有智慧多人取景功能的315°視角和雙4K攝影鏡頭，透過最新AI技術，在與Rally Bar、Rally Bar Mini搭配使用時，可以自動提供正面與中央2種視角，清楚捕捉每個與會者的聲音表情與動作，消除遠距會議可能造成的溝通落差。
而Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統則是專為6人以下的小型房間和會議室設計，看準目前公司會議小組規模經常更精巧有彈性，開會時間不長但可能次數更頻繁的需求，補足目前Rally視訊會議系列主要針對中大型會議室設計的產品缺口。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言