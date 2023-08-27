歡慶威石東葡萄酒獲10項國際大獎 中秋節享禮盒不加價

表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone）今年上市的新酒，目前總共得到4金、4銀、2銅，共10項國際大獎；其中「白中白傳統釀造氣泡酒（Blanc de Blancs 2020 Brut）」，更拿下兩面金牌。歡慶此傲人佳績，在中秋節即將到來的整個9月，凡購買任一款威石東品項，可享禮盒不加價，讓大家把自己家鄉腳下的大地能量，傳遞給親朋好友。

「白中白傳統釀造氣泡酒（Blanc de Blancs 2020 Brut）」是威石東的經典風格，以92%的金香葡萄與8%木杉的葡萄釀製。酒款帶有水梨、鳳梨、白柚和香草的氣息，同時具有些微生薑、核桃和礦物質地，限量2,375瓶，呈現出金香葡萄最迷人的風情。這次先後獲得國際IWSA金牌與紐約NYIW金牌，單瓶售價3,600元。

「黑中灰傳統釀造氣泡酒（Gris de Noirs 2020 Extra Brut）」以100%黑后葡萄釀製，都是70年老藤，造就出綠色亞洲李子、青梅、紅色漿果、洛神花和葡萄柚的香氣，以及柔和的礦物與香料氣息，限量2,090瓶，不但是台灣釀酒葡萄的古老靈魂，也是黑后葡萄最優雅質地的表現。這次獲得國際IWSA金牌與紐約NYIW銅牌肯定，單瓶售價3,600元。

「木杉白酒 Musann Blanc 2021」選用來自埔鹽與埔里莊園的100%木杉葡萄，採整串榨汁，並混和少量綠果果粒泡皮，成就出白色花香、荔枝、柚子、甜香料的氣息，限量4,300瓶，細緻果香中還帶著礦物質調性。這次獲得國際IWSA金牌與紐約NYIW銀牌肯定，單瓶售價3,200元。

「小威石東WE Crémant氣泡酒 No.4」以黑后、金香、木杉、蜜紅、木肆葡萄釀製，在細膩氣泡中洋溢著熱帶水果風味，並帶有柔和的檸檬與礦物氣息調性。酒款限量3,500瓶，在混釀中呈現出層層俐落的純粹魅力。這次獲得國際IWSA銀牌，單瓶售價1,800元。

「小威石東WE White白葡萄酒 No.4」以金香、木杉、蜜紅葡萄釀製，呈現出柔和的熱帶水果、柚子與白葡萄柚調性，清爽的檸檬酸度在中段帶出些許白胡椒氣息，清新迷人，限量7,000瓶，酒款中的微微鹹感恰似清新的夏日海風。這次獲得國際IWSA銀牌與紐約NYIW銅牌，單瓶售價1,500元。

「小威石東WE White輕紅葡萄酒 W°4」以黑后、巨峰、蜜紅葡萄釀製，具有優雅的紅李、清新的蕈菇類香氣，以及細緻誘人的櫻桃風味，漂亮酸度下帶著垂涎鹹味，限量7,100瓶，是相當具代表性的國民輕紅酒。這次獲得國際IWSA銀牌，單瓶售價1,500元。

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