經典珠寶更時髦了！LV耳環帥又美 喬治傑生新葡萄熟成

每個品牌的經典之所以歷久彌新，是因為一直隨人們穿著配戴的方式演進，走進每個人的日常。法國精品路易威登（Louis Vuitton）Monogram花朵圖案的Blossom系列珠寶、丹麥皇家御用的喬治傑生（GEORG JENSEN）新藝術風格的葡萄、與法國現代珠寶品牌斐登（FRED）的中性運動手環Force 10，都推出了更為容易混搭的日常配戴設計。

路易威登的Blossom珠寶系列相繼於2012年推出Idylle Blossom系列及2016年的Color Blossom系列後，今年再度重新演繹Monogram花朵圖案，推出全新Louis Vuitton Blossom系列。系列共11件設計以鏤空的手法勾勒星形花朵圖案的輪廓，採用玫瑰金和白K金製作，吊墜可隨意調整長度，兩款尺寸的戒指中，迷你款在花瓣上鑲飾有鑽石，經典雅緻；大的鏤空戒指則以單顆鑽石搭配密鑲鑽石；除了超大XL圈式耳環，亦提供精巧的鑽石耳釘和時髦的耳扣，而前衛的重疊圈式耳環則是系列最具代表的作品。

喬治傑生於2010年推出的月光葡萄（MOONLIGHT GRAPES）珠寶，從新藝術時期的華麗銀雕中，擷取葡萄結實纍纍的意象。2023全新秋冬新品延續系列珠寶美學，以不規則錯落的大小圓珠堆疊出葡萄的形象，共推出項鍊、耳環、手鍊、戒指等不同品項，垂墜設計更讓珠寶配戴起來搖曳生姿。18K黃金鑲鑽款以尺寸相異的球狀圓珠排列出輪廓鮮明的項鍊與手鍊，採用有機非直線式的方式接合，更為寫實；純銀款除了耳環、項鍊、手鍊、戒指，亦推出手鐲與髮夾，增添穿搭的趣味。