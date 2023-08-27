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經典珠寶更時髦了！LV耳環帥又美 喬治傑生新葡萄熟成

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM吊墜，白金鑲嵌鑽石，18萬9,000元。圖／路易威登提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM吊墜，白金鑲嵌鑽石，18萬9,000元。圖／路易威登提供

每個品牌的經典之所以歷久彌新，是因為一直隨人們穿著配戴的方式演進，走進每個人的日常。法國精品路易威登（Louis Vuitton）Monogram花朵圖案的Blossom系列珠寶、丹麥皇家御用的喬治傑生（GEORG JENSEN）新藝術風格的葡萄、與法國現代珠寶品牌斐登（FRED）的中性運動手環Force 10，都推出了更為容易混搭的日常配戴設計。

路易威登的Blossom珠寶系列相繼於2012年推出Idylle Blossom系列及2016年的Color Blossom系列後，今年再度重新演繹Monogram花朵圖案，推出全新Louis Vuitton Blossom系列。系列共11件設計以鏤空的手法勾勒星形花朵圖案的輪廓，採用玫瑰金和白K金製作，吊墜可隨意調整長度，兩款尺寸的戒指中，迷你款在花瓣上鑲飾有鑽石，經典雅緻；大的鏤空戒指則以單顆鑽石搭配密鑲鑽石；除了超大XL圈式耳環，亦提供精巧的鑽石耳釘和時髦的耳扣，而前衛的重疊圈式耳環則是系列最具代表的作品。

喬治傑生於2010年推出的月光葡萄（MOONLIGHT GRAPES）珠寶，從新藝術時期的華麗銀雕中，擷取葡萄結實纍纍的意象。2023全新秋冬新品延續系列珠寶美學，以不規則錯落的大小圓珠堆疊出葡萄的形象，共推出項鍊、耳環、手鍊、戒指等不同品項，垂墜設計更讓珠寶配戴起來搖曳生姿。18K黃金鑲鑽款以尺寸相異的球狀圓珠排列出輪廓鮮明的項鍊與手鍊，採用有機非直線式的方式接合，更為寫實；純銀款除了耳環、項鍊、手鍊、戒指，亦推出手鐲與髮夾，增添穿搭的趣味。

誕生於1966年的FRED Force 10系列以帆船運動為靈感，饒富運動感的珠寶具高辨識度，男女皆宜且可多件疊戴，新作以更細型號重新演繹的金質鍊扣，配上一條環保再生的全新鍊繩。延續此系列一貫的雙色、雙材料典型風格，三款新作分別採用黃金鍊扣配搭紅色鍊繩、玫瑰金鍊扣配搭黑色鍊繩和白金鍊扣配搭深藍色鍊繩。全新手鍊亦可自由替換，新添的活力色彩有粉紅色、橙色、沙色、藍色、綠松石色及祖母綠色。

路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM迷你環狀耳環，玫瑰K金鑲嵌鑽石，98,000元。圖／路易威登提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM迷你環狀耳環，玫瑰K金鑲嵌鑽石，98,000元。圖／路易威登提供
FRED MINI FORCE10手鍊，16,700元。圖／斐登提供
FRED MINI FORCE10手鍊，16,700元。圖／斐登提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM戒指，白金鑲嵌鑽石，11萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM戒指，白金鑲嵌鑽石，11萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM鏤空戒指，玫瑰K金鑲嵌鑽石，94,500元。圖／路易威登提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM鏤空戒指，玫瑰K金鑲嵌鑽石，94,500元。圖／路易威登提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列手鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，21萬5,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列手鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，21萬5,000元。圖／喬治傑生提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM耳⻣夾，白金鑲嵌鑽石，12萬4,000元。圖／路易威登提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM耳⻣夾，白金鑲嵌鑽石，12萬4,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出Blossom珠寶系列以品牌的Monogram花朵圖案為靈感推出「Louis Vuitton Blossom系列」。圖／路易威登提供
路易威登推出Blossom珠寶系列以品牌的Monogram花朵圖案為靈感推出「Louis Vuitton Blossom系列」。圖／路易威登提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列耳環，18K黃金鑲嵌鑽石耳環，55,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列耳環，18K黃金鑲嵌鑽石耳環，55,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，87,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，87,000元。圖／喬治傑生提供
FRED MINI FORCE10手鍊，15,400元。圖／斐登提供
FRED MINI FORCE10手鍊，15,400元。圖／斐登提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM XL環狀耳環，玫瑰K金鑲嵌鑽石，35萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登LOUIS VUITTON BLOSSOM XL環狀耳環，玫瑰K金鑲嵌鑽石，35萬3,000元。圖／路易威登提供

珠寶 鑽石 戒指

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